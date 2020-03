Người lao động được nghỉ 5 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2020 và 30/4-1/5

Sau đây là chi tiết lịch nghỉ Giỗ tổ 10/3 và nghỉ lễ 30/4-1/5.



Giỗ tổ Hùng Vương 2020: Người lao động được nghỉ 1 ngày



Ngày 10/3 âm lịch hàng năm là ngày Giỗ tổ Hùng Vương hay còn gọi là lễ hội đền Hùng. Đây là ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam, là dịp để con cháu đời sau bày tỏ lòng thành kính, tri ân các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước.

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết, trong đó có ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Năm 2020, ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch rơi vào Thứ 5 ngày 2/4 dương lịch. Do không trùng vào ngày nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật nên người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày mà không được hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày cuối tuần.

Được biết, nếu đi làm vài ngày Giỗ tổ Hùng Vương, người lao động sẽ được hưởng mức lương gấp nhiều lần ngày thường. Cụ thể, Luật Lao động 2012 nêu rõ, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ được thêm ít nhất 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Trong trường hợp người lao động muốn nghỉ thêm, kéo dài kỳ nghỉ thì có thể thỏa thuận với chủ sử dụng lao động để nghỉ phép hoặc nghỉ không lương.

Trước tình hình dịch COVID-19 có tốc độ lây lan nhanh, diễn biến phức tạp trên thế giới, dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định không tổ chức phần Hội tại Lễ hội đền Hùng 2020 tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ mà chỉ tổ chức phần lễ trang nghiêm theo nghi lễ truyền thống dân tộc.

Your browser does not support HTML5 video.

Những điều đặc biệt về ngày Giỗ tổ Hùng Vương 2020

Dịp lễ 30/4-1/5: Người lao động được nghỉ 4 ngày

Cũng theo điểm c và điểm d khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 nghi rõ, người lao động nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết: c) Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); d) Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch)…

Đường tràn ngập cờ đỏ sang vàng mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Internet

Đối chiếu với lịch năm 2020, ngày Chiến thắng hay còn gọi là Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) rơi vào thứ Năm và thứ Sáu nên người lao động sẽ được nghỉ làm trong 2 ngày này. Thêm vào đó, với những doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị áp dụng lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì người lao động được nghỉ thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Như vậy, trong dịp lễ 30/4-1/5 này, người lao động có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ Năm ngày 30/4 đến hết thứ Ba ngày 3/5/2020. Đây là dịp nghỉ lễ dài thứ 2 trong năm nay. Trong dịp lễ này, người lao động cũng được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.



Kiều Đỗ (t/h)