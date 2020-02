Giỗ tổ Hùng Vương 2020: Người lao động có được nghỉ bù?

Giỗ tổ Hùng Vương hay Lễ hội Đền Hùng, Quốc giỗ là một ngày lễ hội truyền thống của Việt Nam để tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương.

Hàng năm, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, nghi lễ giỗ tổ sẽ được thực hiện tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.

Giỗ tổ Hùng Vương 2020 rơi vào ngày 2/4/2020

Từ năm 2007, ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 đã trở thành ngày lễ chính thức của Việt Nam. Người dân trên cả nước sẽ được nghỉ làm, nghỉ học vào ngày này.

Năm nay, Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào là ngày 2/4/2020 dương lịch. Ngày 2/4/2020 rơi vào thứ 5, do đó người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất mà không được hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ bù, nghỉ kèm ngày cuối tuần.

Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012.

Nếu người lao động đi làm trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được coi là làm thêm giờ và tính mức lương tăng thêm theo Luật Lao động.

Cụ thể, theo Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm: Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, nếu đi làm vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, người lao động sẽ được nhận tối thiểu 400% tiền lương ngày bình thường.

