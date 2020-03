Lịch nghỉ học mới nhất cho học sinh, sinh viên 63 tỉnh thành trên cả nước

Cụ thể, sáng 21/3, Sở GD&ĐT Nam Định có công văn thông báo cho học sinh khối THPT, giáo dục thường xuyên, các cơ sở dạy nghề, trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 23/3. Các khối lớp còn lại tiếp tục nghỉ đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, Nam Định quyết định không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 cấp tỉnh đồng thời tạm dừng Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Hưng Yên có thông báo cho học sinh từ THCS trở xuống nghỉ đến hết ngày 5/4 trong khi học sinh THPT, giáo dục thường xuyên sẽ vẫn đến trường bình thường.



Còn tại Quảng Bình, Sở GD&ĐT thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ đến hết ngày 29/3. Tỉnh này cũng tạm hoãn cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XV, chờ có thông báo mới về tình hình dịch COVID-19.

Trước đó ngày 20/3, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cho học sinh tất cả các cấp nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ từ ngày 23/3 đến hết 29/3 và chờ thông báo sau.

Tương tự, tỉnh Ninh Thuận cũng quyết định cho Trẻ em cấp học mầm non, học sinh cấp tiểu học, THCS, THPT, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 23/3 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.



Ngày 19/3, Tây Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiếp tục gia hạn nghỉ từ 23/3 đến hết 18/4 cho học sinh các cấp trên địa bàn. Tuần trước, tỉnh đã cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ học đến 29/3 để phòng COVID-19, riêng cấp THPT đã quay lại trường từ 1/3.



Ngày 18/3, Hà Nội quyết định cũng cho hơn 2 triệu học sinh các cấp nghỉ hết 5/4 do ghi nhận hơn 20 ca mắc COVID-19 mới.

Năm học 2019-2020, cả nước có hơn 22 triệu học sinh từ mầm non đến THPT. Tuy nhiên năm học mới kéo dài được 20 tuần, học sinh bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sau đó là nghỉ phòng tránh dịch COVID-19. Trước đó theo kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 60/63 tỉnh, thành cho học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3, trừ Hà Nội, TP HCM, Tiền Giang.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức khó lường, gần như tất cả các địa phương trên cả nước đã điều chỉnh thời gian nghỉ học. Để phù hợp với thời gian học của các tỉnh thành, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh thời gian kết thúc năm học trước ngày 15/7. Lịch thi THPT quốc gia từ ngày 8-11/8.

