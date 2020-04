Lịch nghỉ lễ chính thức ngày 30/4 và 1/5 năm 2020

Năm 2020, ngày 30/4 sẽ rơi vào ngày thứ 5 và ngày 1/5 rơi vào ngày thứ 6. Theo thông báo chính thức của Bộ LĐTB & XH , dịp lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2020, tùy vào đối tượng và cơ quan làm việc, người lao động sẽ được nghỉ từ 2 – 4 ngày.



Cụ thể, lịch nghỉ đối với từng đối tượng như sau:



Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm theo chế độ nghỉ thứ 7 và chủ nhật sẽ được nghỉ từ thứ 5 ngày 30/4 và đến hết ngày chủ nhật của ngày 3/5, tức số ngày nghỉ sẽ là 4 ngày.

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2020



Đối với các cơ quan, đơn vị không nghỉ cố đinh ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.



Trước đó, vào năm 2019, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5. Trong đó, ngày 27/4 và 28/4 là ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ; ngày 29/4 rơi vào thứ Hai nên được nghỉ và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 4/5/2019.

Theo dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả 3 miền sẽ đón nằng đầu hạ. Theo đó:



Phía Tây Bắc Bộ tuần tới, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Dịp 30/4 đến 2/5 khả năng có mưa rào và giông rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.



Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ, mưa rào và giông vài nơi, nắng vào buổi trưa và chiều. Sáng và đêm về se lạnh.



Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày mai phía Bắc trong ngày 28/4 đến 30/4 có mưa rào và giông vài nơi, phía nam có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn mưa đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vào ngày 3/5 đến hết tuần có nơi nắng nóng.



Tại Đà Nẵng- Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Cuối tuần phía Bắc có nơi nắng nóng.



Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.



Nam Bộ, bắt đầu từ ngày 27 đến 29/4 chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Đề phòng trong cơn giông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bắt đầu từ ngày 30/4 đến hết tuần, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Tại khu vực Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ra sao?| VTC14



Minh Tú (t/h)