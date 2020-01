Để tiện cho sinh viên nắm bắt được thời gian cũng như có kế hoạch sớm cho bản thân, dưới đây Báo SKCĐ xin cập nhật chi tiết lịch nghỉ tết nguyên đán 2020 của học sinh, sinh viên trên toàn quốc, do Bộ Lao động đề xuất.





Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh, sinh viên ở TP.HCM

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đối với học sinh, theo văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch năm học 2019-2020, học sinh toàn thành phố sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ 15 đến 16 ngày tùy trường.





Theo đó, những trường không giảng dạy ngày thứ 7 thì học sinh được nghỉ Tết 16 ngày, từ 18.1.2020 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2.2.2020 (mùng 9 Tết). Đối với những trường khong giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ Tết 15 ngày từ 19.1.2020 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 2.2.2020 (mùng 9 Tết). Tất cả học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3.2.2020 (mùng 10 Tết).

Ngược lại, những trường có giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ Tết 15 ngày, từ 19/1/2020 (25 tháng chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 Tết).

Đối với sinh viên, tùy vào kế hoạch sắp xếp của từng trường mà lịch nghỉ và thời gian nghỉ có thể sẽ khác nhau. Thường dao động từ 14 đến 21 ngày hoặc có trường cho nghỉ dài tới 28 ngày. Như trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, sinh viên được nghỉ tới 28 ngày, từ 13/1 - 9/2/2020 (tức 19 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng Canh Tý).

Ở trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III 26 ngày (từ 13/1 - 7/2/2020), Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 25 ngày (từ 16/1 - 9/2/2020); trường Đại học Hùng Vương TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cùng cho nghỉ 23 ngày (từ 18/1 - 9/2/2020); trường Đại học Lao động xã hội 22 ngày (từ 12/1 - 2/2/2020) và Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM cũng 22 ngày (từ 13/1 - 3/2/2020).





Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh, sinh viên ở Hà Nội





Học sinh Hà Nội có lịch nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý, theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là 8 ngày liên tục. Bắt đầu từ ngày 22.1.2020 (tức ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 29.1.2020 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).





Theo thông báo của các trường gồm Đại học Thủy lợi, Đại học Y Hà Nội, sinh viên được nghỉ từ 16/1/2020 (12/12/2019) đến hết ngày 2/2 (9/1/20220). Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam và Học Viện Bưu chính viễn thông sẽ cho sinh viên nghỉ tổng cộng 18 ngày, từ ngày 16/1 đến 2/2/2020.

Còn trường Đại học kinh tế quốc dân, trường Đại học Bách khoa Hà Nội là hai trường cùng cho nghỉ 14 ngày, từ 20/1 – 2/2/2020 (tức từ 2/12 đến 9/1 Âm lịch).





Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh, sinh viên ở Nghệ An

Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu nghỉ từ ngày 20/1/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày 29/1/2020 (tức ngày 05 tháng Giêng năm Canh Tý).

Your browser does not support HTML5 video.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020- Học sinh được nghỉ 14 ngày- THVL



Minh Tú (t/h)