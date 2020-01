Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 cho học sinh, sinh viên, công chức

Chỉ còn vài ngày nữa, cả nước sẽ chính thức đón chào Tết Nguyên đán 2020 . Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh, sinh viên, công chức, cụ thể như sau:





Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của công chức, viên chức





Căn cứ vào công văn số 4544 thông báo lịch nghỉ tết của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/10/2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội..., còn gọi là công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 liền 7 ngày. Cụ thể, bắt đầu từ thứ 5, ngày 23/1 đến hết thứ 4, ngày 29/1, (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

Công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào ngày 28/1 đến 29/1/2020, nhằm vào ngày mồng 4-5 Tết Nguyên đán, lý do là vì ngày 25 - 26/1/2020, tức ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán trùng vào thứ 7 và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần.

Trường hợp với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng Pháp luật

Đồng thời, thông báo cũng nêu rõ, các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tố chức, nhân dân.





Lịch nghỉ Tết nguyên đáng 2020 của học sinh, sinh viên

Thanh Hóa

Học sinh tại các tỉnh, thành phố sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ 8 đến 16 ngày, tùy khu vực





Tại Thanh Hóa , thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2020 đối với các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 20/1 đến hết ngày 29/1/2020, (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng). Cộng với hai ngày thứ 7, chủ nhật, học sinh sẽ được nghỉ 12 ngày.

Nghệ An





Theo công văn Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An , học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ Tết nguyên đán 2020 trong 10 ngày. Cụ thể, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu nghỉ từ ngày 20/1/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày 29/1/2020 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý).





TP.HCM





Học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 2020 16 ngày, từ ngày 20.1 đến hết ngày 2/2/2020 (tức từ 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 9 Tết Canh Ty) và đi học trở lại ngày 3/2/2020 (tức mùng 10 Tết).





Hà Nội

Theo đó, học sinh tại miền bắc được nghỉ 8 ngày liên tục, từ ngày 22/1 đến hết ngày 29/1/2020 (tức từ 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).





Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, học sinh các cấp trên địa bàn được nghỉ 9 ngày, từ ngày 21 đến 29/1/2020 (tức từ ngày 27 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 Tết Canh Tý).



Chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020- Truyền Hình Nhân Dân