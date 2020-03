Lịch trình của bệnh nhân 133 nhiễm COVID-19

Tối muộn ngày 24/3, Bộ Y tế đã cô bố thêm 11 ca nhiễm mới ở một số tỉnh thành, nâng tổng số bệnh nhân trên cả nước lên 134 người. Theo Bộ Y tế , Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn 3 của cuộc chiến phòng chống COVID-19 khi có những thay đổi về nguồn bệnh – 3 cán bộ y tế dương tính với COVID-19. Trong đó có 1 ca lây nhiễm chéo trực tiếp điều trị cho bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Trong số 11 ca bệnh Bộ Y tế công bố tối qua thì có 1 trường hợp – bệnh nhân 133 (BN 133) được phát hiện bệnh sau khi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trở về. Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 133 là nữ, 66 tuổi, trú tại Tân Phong, TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu).

Bệnh nhân 133 nhiễm COVID-19 sau khi điều trị ở bệnh viện Bạch Mai về





Đến ngày 23/3, Bộ Y tế cũng công bố lịch trình của bệnh nhân này như sau: Trong tháng 3, bệnh nhân 133 có khám chữa bệnh tại bệnh vieneh Bạch Mai. Đến ngày 22/3 thì bệnh nhân trở về ở Tân Phong, Lai Châu. Trên đường di chuyển có xuất hiện tình trạng sốt.Đến ngày 23/3, bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Cùng ngày, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cách ly và điều trị. Hiện Sức Khỏe của bệnh nhân ổn định. Cơ quan y tế tỉnh Lai Châu đang tiến hành điều tra dịch tễ đối với bệnh nhân này cũng như rà soát các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân để tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.



Cơ quan y tế tỉnh Lai Châu cũng cho biết, đơn vị đã tiến hành khử khuẩn nơi ở của bệnh nhân và các khu vực xung quanh. Lai Châu đã lên kịch bản và sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xuất hiện.

Về việc bệnh nhân 133 nhiễm bệnh sau khi điều trị ở bệnh viện Bạch Mai thì trước đó, ngày 20/3, Bộ Y tế cũng xác nhận 2 nữ điều dương ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19. Đó là bệnh nhân số 86 và bệnh nhân số 87.

Lai Châu sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Lai Châu sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 86 vào ngày 6/3 đã cùng gia đình đi nghỉ ở Côn Đảo theo hành trình Hà Nội – TP Hồ Chí Minh và TP Hồ Chí Minh – Côn Đảo. Đến ngày 8/3 bệnh nhân này bay về Hà Nội. Ngàu 9/3 đi làm hình thường. Đến ngày 11/3 có triệu chứng tức ngực, ho, không sốt và nhập viện Tim mạch thuộc bệnh viện Bạch Mai điều trị 4 ngày. Đến 19/3 xuất viện.

Bệnh nhân 87 cũng là điều dưỡng làm việc trong khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới từng tiếp xúc với bệnh nhân 86. Gặp người này ở thang máy, cùng ăn trưa, cùng ngủ trưa… Bệnh nhân được xét nghiệm COVID-19 ngày 19/3 với kết quả dương tính.

Ngay sau đó, bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành lập danh sách những người tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân này để theo dõi. Trong quá trình điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm thì phát hiện con gái nữ bệnh nhân 86 là bệnh nhân 107 (25 tuổi, ở Thanh Xuân) dương tính với COVID-19.

Hiện 150 cán bộ Trung tâm Bệnh nhiệt đới đang được cách ly và tạm đóng cửa trung tâm. Số bệnh nhân điều trị nội trú tại đây được chuyển sang bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Về tình hình dịch COVID-19, tính đến sáng ngày 25/3, Việt Nam ghi nhận 134 ca nhiễm mới. Trong đó 18 ca bệnh được điều trị khỏi, số bệnh nhân còn lại được điều trị ở các bệnh viện trên toàn quốc. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 3 bệnh nhân ở bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương có chuyển biến nặng, đang được theo dõi chặt chẽ.

Your browser does not support HTML5 video.

3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong tình trạng nặng

Nga Đỗ (t/h)