Lịch trình của nữ nhân viên Điện Máy Xanh nhiễm COVID-19 sau khi tiếp xúc với 2 du khách Anh

Sau khi nhận được tin 2 hành khách Anh nhiễm COVID-19, nữ nhân viên Điện Máy Xanh đã kiểm tra camera an ninh ở siêu thị và tự đến bệnh viện Phổi kiểm tra sức khỏe.

Trưa nay (13/2), Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID- 19 thứ 35 ở Việt Nam là một người phụ nữ làm việc tại Điện Máy Xanh ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (tỉnh Đà Nẵng).

Đến chiều ngày 11/3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã công bố lịch trình của nữ bệnh nhân thứ 35 kể từ khi tiếp xúc với 2 du khách người Anh ở địa phương.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch, bệnh nhân là N.T.T.N (SN 1992, ngụ phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thời điểm được xác định dương tính với COVID-19 thì đang là nhân viên bán hàng tại siêu thị Điện Máy Xanh (nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu).

Nữ nhân viên đã tiếp xúc với 2 du khách Anh dương tính với COVID-19

Từ 18 – 19h ngày 4/2, N. có tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh tại siêu thị khoảng 10 phút vì 2 du khách này đến mua sim điện thoại . Sau khi 2 vị khách này rời đi, chị N. tiếp tục làm việc đến 22h cùng ngày thì tan và di chuyển về nhà chồng ở 408 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận.

Từ sáng 5/3 đến ngày 7/3, chị N. đến nhà bố mẹ đẻ ở số 62 Bình Thái 1 (tổ 43, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để gửi con và đi làm như bình thường.

Ngày 5/3, chị N. làm việc ở siêu thị từ 7h sáng đến 12h30. Từ 13h, chị N. đi dự cuộc họp tại Trung tâm Thế giới di động ở số 325 Điện Biên Phủ (đường Hòa Khê, quận Thanh Khê) với khoảng 40 người tham gia.

Sáng ngày 6/3, chị N. xuất hiện các triệu chứng ho khan nên xin nghỉ ở nhà. Đến khoảng 15h cùng ngày, chị đi làm ở Điện Máy Xanh đến 22h thì về nhà. Đến ngày 7/3, chị N. đến siêu thị làm việc từ 7h đến 15h, sau đó về nhà mẹ đẻ khoảng 15 – 20 phút và đi về nơi cư trú của mình.

Khoảng 18h30 cùng ngày, chị N. đến siêu thị Danavi Mart (trên đường Lê Đình Lý) cùng với em chồng là T.D.T. (ở cùng nhà). Đến khuya ngày 7/3, bệnh nhân bắt đầu mệt mỏi, sốt nhẹ.



Đến sáng 8/3, bệnh nhân sốt cao nên không đi làm. Khoảng 14h cùng ngày, bệnh nhân được em chồng đưa vào bệnh viện Đà Nẵng khám và được chẩn đoán viêm phế quản cấp, được đưa thuốc uống và điều trị ngoại trú.

Điện Máy Xanh đã tạm dừng hoạt động



Đến sáng 9/3, bệnh nhân đọc được tin 2 du khách mình từng tiếp xúc dương tính với COVID-19 thì chủ động đến siêu thị xem Đến sáng 9/3, bệnh nhân đọc được tin 2 du khách mình từng tiếp xúc dương tính với COVID-19 thì chủ động đến siêu thị xem camera giám sát đối chiếu. Đến 16h cùng ngày, N. tự đi xe đến bệnh viện Phổi và được khuyến cáo tự theo dõi Sức Khỏe ở nhà.

Đến 17h cùng ngày, bệnh nhân đến siêu thị Vinmart địa chỉ số 408 Hoàng Diệu. Lúc 18 giờ, bệnh nhân về đến nhà thì được Trung tâm Y tế Hải Châu đến thăm khám và khuyến cáo đến cơ sở y tế để thực hiện cách ly. Bệnh nhân tự đến Bệnh viện Phổi lúc 21 giờ cùng ngày và được thu dung, cách ly, điều trị. Đến chiều ngày 10/3, chị N. được chuyển vào Khu cách ly, Khoa Y học nhiệt đới, bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay khi chị N. được xác định dương tính với COVID-19, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã lập danh sách những người tiếp xúc với chị N. gồm gia đình , nơi làm việc, siêu thị, bệnh viện… để tổ chức cách ly, xử lý hóa chất để phòng chống dịch.

Ở một diễn biến liên quan, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (chủ hệ thống Thegioididong và Điện Máy Xanh) vừa có thông báo chính thức liên quan đến việc một nhân viên của siêu thị Điện máy Xanh tại số 7 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng mắc COVID-19.

Theo đó, các trường hợp liên quan đã được cách ly, theo dõi, giám sát y tế theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Cơ quan chống dịch đã tiến hành phun khử trùng siêu thị trong ngày 9/3. Đồng thời, công ty thông báo tạm đóng cửa siêu thị ở số 7 Nguyễn Văn Linh từ ngày 11/3 và cho nhân viên tự cách ly tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Nga Đỗ (t/h)