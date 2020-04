Bệnh nhân 268 từng tiếp xúc với người trở về từ Trung Quốc, có 20 nhân viên y tế thuộc diện F1

Ngay sau khi nhận kết quả xét nghiệm với ca mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn, sáng 16/4, BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Giang đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở, ban, ngành, các huyện thành phố nhằm thống nhất phương án triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân 268 là Giàng Thị Chở, sinh năm 2004, dân tộc Mông, trú tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Hồi 14h41 ngày 7/4, bệnh nhân chủ động đi khám, vào thẳng khu cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Trước đó bệnh nhân có khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Phó Bảng.

Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn chuẩn bị phun thuốc khử khuẩn tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là.



Qua khai thác tiền sử dịch tễ được biết bệnh nhân 268 (BN 268) tiếp xúc với Sùng Mí Tủa, là người đi làm thuê bên Trung Quốc về và đã hoàn thành cách ly khi về nước trong khoảng thời gian giữa tháng 3 vừa qua.



Thời gian còn lại, hầu như bệnh nhân ít đi lại, giao lưu. Ngoài ra, thiếu nữ có 3 người anh trai đều là lao động tự do làm việc ở biên giới Trung Quốc.



Qua điều tra hiện đã xác định được 56 trường hợp F1, trong đó có 20 nhân viên y tế (5 người tại Phòng khám đa khoa Phó Bảng, 13 người tại bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn và 2 người thuộc Trung tâm y tế huyện Đồng Văn). Số trường hợp F2 là 29 người.



Hiện, ngành y tế đã cử đội phản ứng nhanh tuyến tỉnh và cử đoàn công tác lên chỉ đạo, kiểm tra, hỗ trợ huyện Đồng Văn.



Tại Cuộc họp, các ngành, thành viên Ban chỉ đạo Phòng Chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đề xuất các giải pháp, phương án cụ thể triển khai trong công tác phòng chống dịch bệnh như: huyện Đồng Văn thành lập các chốt chặn tại các lối vào 24/24h; Dừng các hoạt động khám chữa bệnh và cách ly toàn bộ nhân viên y tế của phòng khám Đa khoa khu vực Phố Bảng – nơi bệnh nhân khám bệnh đầu tiên, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn môi trường.

Hà Giang lập các chốt chặn tại thôn giáp biên có bệnh nhân 268



Ban chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu phong tỏa khu vực điều trị cách ly của Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn bao gồm cả bệnh nhân và nhân viên y tế tại khu vực cách ly.



Cơ quan chức năng tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người tiếp xúc vòng 1, các trường hợp tiếp xúc vòng 2.

