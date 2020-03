Bệnh nhân nhiễm COVID-19 chăm bố tại Bệnh viện Bạch Mai: Đã đi nhiều nơi ở Ninh Bình và Hà Nội

Bệnh viện Bạch Mai đã bị phong tỏa và được kiểm soát y tế chặt chẽ



Cụ thể, bệnh nhân thứ 170 là nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nghề nghiệp là lao động tự do (làm thạch cao). Đầu tháng 3/2020, anh này nhận nhiệm vụ làm trần thạch cao trong khu đô thị mới của Vingroup ở huyện Gia Lâm. Tại đây bệnh nhân ở cùng 04 người, hàng ngày chủ yếu tiếp xúc với 4 người này và một người giám sát trông công trình. Thời điểm này bệnh nhân khỏe mạnh, không ho, không sốt.



Trong khoảng ngày 14-15/3/2020, bệnh nhân biết tin bố ốm nên về quê. Bệnh nhân bắt xe Grab dọc đường từ Gia Lâm đến bến xe Giáp Bát, tới nơi lúc 9h30 bệnh nhân bắt chiếc xe của nhà xe Đức Long và về đến nhà khoảng 12h cùng ngày.



Bệnh nhân ở nhà và không đi đâu trong thời gian khoảng 5-6 ngày, lúc này vẫn chưa có triệu chứng bất thường.



Từ 20-22/3, bệnh nhân ở lại chăm sóc bố, có đến mua và ăn cơm 5 lần ở quầy số 1 căng tin Bệnh viện Bạch Mai.



Sáng ngày 22/3/2020, bệnh nhân đi xe ôm từ Bệnh viện Bạch Mai tới bến xe Giáp Bát, khoảng 9h30 lên xe Đức Long và về đến quê lúc 12h, vợ ra đón về.



Tối cùng ngày, bệnh nhân bị sốt 38.5 độ C, được anh vợ chở vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn tối ngày 23/3/2020.



Vào 10h30 ngày 25/3/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả ban đầu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nguy cơ Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch lây lan ra cộng đồng. Video: VTC