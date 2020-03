Bệnh nhân 185: Vào Bệnh viện Bạch Mai chăm anh rể, tiếp xúc F1 gần 100 người

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội vào sáng 30/3, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức đã báo cáo về trường hợp nam bệnh nhân số 185 mắc COVID-19 là nam, 38 tuổi, ở xã Đông La.

Cũng theo báo cáo, sau khi trở về từ BV Bạch Mai, do không có biểu hiện gì nên bệnh nhân này đi làm bình thường. Anh này có xưởng làm nhôm kính, lắp đặt điện nước nên còn chỉ đạo thợ đi lắp đặt ở nhiều nơi quanh Hà Nội.

Ngày 24/3, khi có biểu hiện, bệnh nhân đã đi khám 3 chỗ từ cơ sở y tế, phòng khám tư đến phòng khám của Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức và có mua thuốc ở một cửa hàng thuốc.

Lãnh đạo huyện Hoài Đức thông tin, ngày 24/3, khi có bệnh nhân có biểu hiện, huyện đã yêu cầu lấy mẫu và gửi CDC Hà Nội xét nghiệm. Đến 20h 27/3, CDC Hà Nội thông báo bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân từng vào chăm anh rể tại Bệnh viện Bạch Mai

Cũng trong đêm 27/3, huyện đã tiến hành điều tra được 83 trường hợp F1 của bệnh nhân này và yêu cầu họ tự cách ly tại nhà. Sau đó, các trường hợp F1 được chuyển đi cách ly tại Bệnh viện Hoài Đức, Sơn Tây, Hà Đông. Hiện đã xác định được 198 người tiếp xúc F2 và yêu cầu cách ly tại nhà.

"Với một bệnh nhân như vậy thôi mà đã đông như thế và hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục điều tra, xác định, thông báo trên loa nhằm tìm triệt để F1", lãnh đạo huyện nói.

Chỉ tịch UBND huyện cũng cho rằng, nếu chờ công bố của Bộ Y tế mới xử lý các công việc liên quan đối với trường hợp này có thể chậm mất 2 ngày và có thể khiến đối tượng F1 nâng lên gấp đôi.



Do đó, lãnh đạo huyện Hoài Đức bày tỏ mong cung cấp thông tin sớm để địa phương có thể xử lý, tìm, cách ly kịp thời các trường hợp tiếp xúc có liên quan ca bệnh.



Your browser does not support HTML5 video.

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch phức tạp