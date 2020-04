Bệnh nhân 247 tại Đồng Nai sống cùng vợ mang thai 4 tháng, không đeo khẩu trang ở nơi làm việc

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố danh sách bệnh nhân mới, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Đồng Nai đã tổ chức họp khẩn về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Bàn phương hướng phòng chống dịch bệnh, điều tra dịch tễ tại Công ty giày Gia Định – nơi bệnh nhân làm việc và nhiều nơi bệnh nhân từng ghé đến.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân 247 là người tiếp xúc gần với bệnh nhân 124 (quốc tịch Brazil) và bệnh nhân 151. Bệnh nhân 247 được đưa vào khu cách ly tập trung cơ sở cách ly số 1 – Ký túc xá Trường đại học Đồng Nai từ ngày 24/3.

Cũng theo báo cáo dịch tễ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trước khi được đưa vào cách ly, ngày 18/3, anh T. có tiếp xúc gần với bệnh nhân 124 tại văn phòng Công ty TNHH giày dép Gia Định. Thời điểm đó, bệnh nhân 124 chưa được phát hiện bệnh và không đeo khẩu trang khi đến nơi làm việc.

Công ty giày Gia Định - nơi bệnh nhân 247 làm việc

Cũng tại Công ty này, anh T. còn tiếp xúc với 2 nhân viên quản lý chất lượng, 2 nhân viên này đang được cách ly tại Đại học Đồng Nai. Ngoài ra, anh T. còn tiếp xúc xa với các nhân viên thuộc bộ phận văn phòng, các nhân viên bảo vệ. Tất cả những người tiếp xúc với anh T. đã được cách ly ở Đại học Đồng Nai.

Trong khoảng thời gian từ ngày 18/3 đến ngày 24/3, bệnh nhân 247 đi làm bình thường, di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến công ty và chiều lại di chuyển từ công ty về nhà bằng xe máy, không ghé sang những cung đường khác hoặc tạt vào một địa điểm nào.

Sau khi được đưa vào khu cách ly, bệnh nhân có tiếp xúc gần với 4 người trong phòng, có lúc đeo khẩu trang có lúc không đeo. Có khi ra hành lang nói chuyện với người phòng bên cạnh nhưng ở khoảng cách xa, có đeo khẩu trang.

10 người cùng nhóm cách ly tại tầng 4 đã được cách ly 14 ngày và xét nghiệm âm tính. Song những người này có tiếp xúc gián tiếp và có nguy cơ lây nhiễm nên cả 10 người được chuyển sang khu vực riêng tại tòa nhà B trong khu cách ly để tiếp tục cách ly thêm 14 ngày; thực hiện giãn cách và lấy mẫu sau 3-5 ngày.

Để phòng tránh dịch bệnh, tối ngày 6/4 ngành y tế đã tiến hành khử trùng toàn bộ tầng 4, hành lang, cầu thang trong khu cách ly. Ngày 7/4, tổ chức khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly Ký túc xã Đại học Đồng Nai.

Ngoài ra, ngành cũng tạm thời dừng việc cho số công dân đang cách ly còn lại trong khu cách ly về để thực hiện xét nghiệm toàn bộ, kể cả nhân viên phục vụ tại khu cách ly (110 mẫu).

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà