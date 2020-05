Lịch trình di chuyển của bệnh nhân dương tính với COVID-19 vừa được công bố ở Tây Ninh

Sáng 16/5, ông Hoa Công Hậu – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện một trường hợp dương tính với COVID-19 . Bệnh nhân này đi xe khách từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ. Bệnh nhân có thời gian lưu trú tại Tây Ninh, có tiếp xúc gần với 17 người.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân là nam, sinh năm 1981. Bệnh nhân này từ Việt Nam sang Siem Reap (Campuchia) bằng xe khách vào ngày 10/1. Đến ngày 2/5 thì về Việt Nam bằng xe khách và ở nhà dì ruột tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Trong thời gian lưu trú tại đây, bệnh nhân đã gặp 2 người tại nhà dì ruột. Sau đó người dân phát hiện sự việc đã báo Công an xã đưa về trụ sở lập phiếu điều tra . Đến sáng ngày 3/5 thì trung tâm y tế Tân Châu đưa bệnh nhân về cách ly tại K71.

Ảnh minh họa

Đến ngày 5/5, bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, đến ngày 15/5, kết quả xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân tại Viện Pasteur TP.HCM cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành Y tế nhanh chóng điều tra các ca tiếp xúc gần (F1), xác định có 17 người, đưa về cách ly tại TTYT Tân Châu.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2019, Tây Ninh đã một lần tổ chức họp báo để thông tin về trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Cường – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, bệnh nhân dương tính là một bé trai 6 tuổi, hộ khẩu tại quận 5 (TP.HCM). Trước đó, bé trai này cùng mẹ đến thăm nhà người thân tại Phnom Penh (Campuchia).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 8/4, bé trai cùng mẹ và người thân thuê xe từ Campuchia nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Tại cửa khẩu, ba người này thực hiện khai báo y tế. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Tây Ninh và Bệnh viện đa khoa Tây Ninh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cả 3 người.

Kết quả, mẹ và người thân đi cùng bé trai âm tính với COVID-19, riêng bé trai dương tính. Ngay khi có kết quả, lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng chở cả 3 người về Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh để cách ly.

Your browser does not support HTML5 video.

Nga Đỗ (t/h)