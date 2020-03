Lịch trình di chuyển của bệnh nhân số 21 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam

Lực lượng bộ đội hóa học phun hóa chất tiêu tẩy khu vực phố Châu Long, phường Trúc Bạch. Ảnh: TTXVN.



Theo thông tin ban đầu, ông T. đi công tác tại Anh và trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines (cùng chuyến và ngồi gần với "bệnh nhân số 17" N.H.N). Ông T. về đến Hà Nội lúc 4h30 và được lái xe riêng đón về đến nhà.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành điều tra dịch tễ tại chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm liên quan khác của bệnh nhân số 21.

Ảnh minh họa.

Kết quả, bệnh nhân T. đã tiếp xúc gần với 26 người, trong đó nơi ở gồm 2 người là vợ và lái xe, nơi làm việc là 24 người và vẫn đang tiếp tục xác minh thêm. Bên cạnh đó, số người tiếp xúc gần với 26 người trên là 23 người, và 23 người này còn tiếp xúc thêm với 29 người khác.

​

Cơ quan chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn bằng Cloramin B tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh; thực hiện cách ly y tế đối với 50 người (gồm 9 người ở nơi ở và 41 người bệnh viện); tiến hành lấy 15 mẫu bệnh phẩm (của vợ và 14 người tiếp xúc gần với lái xe) để xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh.



Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 21 trường hợp mắc bệnh COVID-19 (4 ca ở Hà Nội), trong số đó có 16 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam đã đi những đâu, tiếp xúc với ai?