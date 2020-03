Lịch trình di chuyển của bệnh nhân số 68 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam

Sau khi nhận 2 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng gửi, Viện Pasteur Nha Trang đã tiến hành xét nghiệm và xác định, 1 trong 2 mẫu dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 68 người.

Bệnh nhân số 68 là nam giới, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ. Người này lấy vợ Việt Nam và có địa chỉ tại TP Đà Nẵng. Bệnh nhên được kiểm tra y tế, lấy mẫu bệnh khi đặt chân đến sân bay Đà Nẵng. Sau đó mẫu bệnh phẩm được đưa đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19.

Sau khi công bố thông tin dương tính, cơ quan y tế cũng công bố lịch trình của bệnh nhân này trước khi trở về Việt Nam. Theo đó, bệnh nhân số 68 xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11/2/2020 qua nhiều nước như Ấn độ, Tây Ban Nha, Marốc, Thuỵ Sỹ, Đức, Hungary, Hà Lan.

Đến 11h25 ngày 13/3/2020, người này tiếp tục lên chuyến bay SQ323, ghế ngồi 57H từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore lúc 5 giờ 55 phút ngày 14/3/202. Đến 9h15 ngày 14/3/2020, người này đi từ Singapore về TP Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632, ghế ngồi 15F, đến của khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 11 giờ ngày 14/3/2020.

Tại các quốc gia đã đi qua bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, trong thời gian đó, bệnh nhân không có biểu hiện ho, sốt của COVID-19.

Khi xuống sân bay Đà Nẵng, bệnh nhân tiến hành khai báo y tế và được cách ly tạm thời ở khu vực cách ly cửa khẩu. Đồng thời cơ quan y tế Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra y tế, khai thác thông tin và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện 199 Bộ Công an trong ngày 14/3 để tiếp tục cách ly đợi kết quả

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số người nhiễm COVID-19 không ngừng gia tăng, Việt Nam đá áp dụng hàng loạt biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Trong ngày 18/3 đã ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ 0h ngày 18/3/2020.

Ở một diễn biến khác, tiếp nối Hà Nội, Quảng Ninh, Thừa Thiên – Huế… Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên đã gửi văn bản, chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tạm dừng đón khách du lịch quốc tế để tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi kiểm soát được dịch bệnh.

Ninh Thuận cũng tạm dừng các hoạt động ở cơ sở kinh doanh karaoke, xông hơi, massage, internet, khu vui chơi, giải trí thể thao , các điểm tham quan du lịch khi xuất hiện bệnh nhân đầu tiên dính COVID-19

Cũng tại Ninh Thuận, trong sáng ngày 18/3, đã xuất hiện thêm 1 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Bệnh nhân này đi chung chuyến bay với bệnh nhân số 61. Như vậy tính đến hết trưa ngày 18/3, Việt Nam đã ghi nhận 68 trường hợp dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân số 67 cũng được phát hiện dương tính vào sáng ngày 18/3

