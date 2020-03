Lịch trình di chuyển của BN 148: Từng đến nhiều quán cafe, ăn uống, tập gym ở khắp Hà Nội

Ngoài nữ du khách Đan Mạch 20 tuổi, BN 148 (58 tuổi, quốc tịch Pháp) cũng là trường hợp gây chú ý khi có lịch trình di chuyển dày đặc, đến nhiều hàng quán ở khắp Hà Nội chỉ trong 1 tuần trước khi bị đưa đi cách ly.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, BN148 nhập cảnh lúc 6h10 ngày 12/3 trên chuyến bay VN-18 (số ghế 5K). Khi đến Hà Nội, người này cư trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.



Ngày 12/3, BN148 di chuyển bằng xe đón riêng từ sân bay Nội bài về chung cư 36 Tân Hoàng Minh, sau đó, quận Đống Đa cũng đã xác định được số điện thoại và địa chỉ của lái xe mày.



Trong thời gian ở Hà Nội, người này còn tự đi xe máy đến quán mỳ văn thắn ở phố Nguyên Hồng (không nhớ địa chỉ cụ thể), đến chi nhánh Ngân hàng BIDV Hà Thành ở 74 Thợ Nhuộm, Công ty đầu tư chứng khoán VPSB tại số 2 Đại Cồ Việt.

Sau đó, du khách người Pháp còn đến tiệm bánh, cafe O'Douceurs số 8 Phan Chu Trinh, quán cơm văn phòng tại phố Lê Văn Hưu (không nhớ địa chỉ), phòng tập Gym ELITE Fitness số 25 Lý Thường Kiệt và siêu thị VinMart dưới chân tòa nhà 36 Hoàng Cầu, tầng 05 – số nhà 36 Hàm Long.

Trong khoảng thời gian này, BN148 đã tiếp xúc gần với 12 người. Hiện tại, nơi ở của bệnh nhân, toàn bộ sàn tầng 8, thang máy, sàn tầng 1 của toà nhà A chung cư 36 Hoàng Cầu đều đã được tiến hành phun khử khuẩn.

Ngoài ra, UBND quận Đống Đa cũng đề nghị Ban quản lý tòa nhà 36 Hoàng Cầu trích xuất camera trong thời gian từ ngày 12/3 - 24/3 để xác định thêm những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân để cách ly, theo dõi sức khỏe. Toàn bộ tòa nhà cũng bị cách ly tạm thời để khử khuẩn và theo dõi.

