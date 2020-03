Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân thứ 152 là chị gái của nhân viên quán bar Buddha

Quán bar Buddha ở quận 2, TP.HCM được xác định là một ổ dịch COVID-19. Chiều tối 26/3, Bộ Y tế công bố thêm một trường hợp mắc COVID-19 có liên quan đến ổ dịch này. Đó là bệnh nhân thứ 152 là chị gái của bệnh nhân 127 một nhân viên quán Bar Buddha.

Nữ bệnh nhân 27 tuổi, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Bệnh nhân sống cùng nhà với BN127.



Cô gái này là nhân viên tại công ty Formica - tầng 3, tòa nhà 414 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM. Hàng ngày bệnh nhân đi làm giờ hành chính. Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 10-14/3 bệnh nhân có tiếp xúc gần với 4 đồng nghiệp.

Quán Bar Buddha trở thành ổ dịch COVID-19 với 9 trường hợp mắc bệnh



Ngày 15/3 đến nhà cha mẹ tại Quận Tân Bình. Ngày 17/3 ăn trưa cùng 2 bạn tại nhà hàng chay Sen (Quận 1). Đến ngày 18/3 tiếp xúc gần với một người giao hàng. Ngày 19/3, bệnh nhân có tiếp xúc với một đối tác tại công ty.

Ngày 20/3, khi biết tin quán Bar Buddha - nơi em trai làm việc có ca bệnh COVID-19, bệnh nhân nghỉ làm, tự cách ly tại nhà và được Trạm Y tế phường tiếp cận, theo dõi.

TP.HCM đã xác định bar Buddha là một chuỗi lây truyền bệnh vì đã phát hiện nhiều trường hợp nhiễm COVID-19. Tính đến sáng 27/3, đã có 9 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến quán Bar Buddha gồm các bệnh nhân 91, 97, 98, 120, 124, 125, 126, 127 và 152.



Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh (Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM) cho biết, hiện nay đã xác minh được 155 người có tham dự buổi tiệc tại quán Bar Buddha, những người này ở 15 quận huyện của TP.HCM. Trong số này đã xác định được 97 khách có địa chỉ tại Quận 2 từng đến quán bar trên. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, tìm khách từng đến đây.



Ngày 26/3, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo khẩn trương đưa những trường hợp là khách đến quán Buddha (phường Thảo Điền, Quận 2) về khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Để kiểm soát tình hình, cắt đứt chuỗi lây nhiễm này cũng như phòng lây nhiễm trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đề nghị những khách hàng từng đến quán Bar Buddha từ ngày 13-17/3/2020 thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 như sau:

Nếu có dấu hiệu bệnh mà chưa đi khám thì mang khẩu trang, không tự đi khám mà liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương để được hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm tại nhà, có thể đưa đến cơ sở y tế để xét nghiệm khi cần thiết.

