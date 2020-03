Lịch trình di chuyển của bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid-19

Tối ngày 6/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hà Nội tổ chức họp khẩn do phát hiện một bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid-19.

Tối ngày 6/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID–19 TP Hà Nội đã tổ chức họp khẩn trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID–19. Được biết, Hà Nội vừa phát hiện một ca dương tính với virus corona chủng mới đầu tiên và đây là ca thứ 17 dương tính với COVID-19 tại Việt Nam.

Theo ANTĐ, tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thông tin bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Hà Nội. Bệnh nhân mang giới tính nữ, 26 tuổi, là quản lý chung cư mini trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân từng du lịch ở Anh và Ý, về nước vào ngày 2/3 vừa qua và đã nhập viện vào ngày 5/3 với nhiều biểu hiện nghi nhiễm virus corona. Bệnh nhân này bay chuyến bay VN0054 về Việt Nam, có 197 hành khách và phi hành đoàn.

Theo PLO, Sở Y tế đã xác nhận đây là ca dương tính với virus corona thứ 17 tại Việt Nam. Bệnh nhân tạm trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại phòng áp lực âm của bệnh viện, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm khẳng định. Tại nhà riêng trên phố Trúc Bạch có 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân sức khỏe bình thường. Tại bệnh viện H.N. nơi bệnh nhân vào thăm khám trước khi nhập viện, có 18 người tiếp xúc và hiện tại Sức Khỏe đều ổn định.

Theo thông tin ban đầu, lịch trình của bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Hà Nội như sau:

Ngày 15/2, bệnh nhân xuất cảnh từ sân bay Nội Bài sang thăm người nhà tại nước Anh rồi sang Ý và Pháp để du lịch. Ngày 16/2/2020, bệnh nhân đến Luân Đôn, chơi với gia đình 2 ngày sau đó sang Ý du lịch tại TP. Milan.

Đến ngày 20/2/2020 bệnh nhân trở lại Anh rồi tiếp tục sang Pháp chơi và quay trở lại London. Ngày 28/2/2020, bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu chứng ho. Bệnh nhân không đi khám ở đâu, chỉ ở tại nhà của người thân tại Luân Đôn - cũng chưa đi xét nghiệm.



Đến ngày 1/3, bệnh nhân có biểu hiện ho, đau mỏi người, không rõ sốt và nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài. Ngày 5/3, bệnh nhân nhập viện tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, được xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Hiện tại, phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) bị phong tỏa từ đoạn Trúc Bạch giao Ngũ Xã và đoạn đầu Ngũ Xã giao Châu Long. Lực lượng chức năng đã có mặt tại các lối ra vào, rào chắn dựng lên để hạn chế đi lại.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Chi Nguyễn (t/h)