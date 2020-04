BN237 mắc COVID-19 ở Việt Nam: Di chuyển nhiều nơi, phát hiện nhiễm virus khi bị tai nạn nhập viện

Bệnh nhân thứ 237 (BN237) được xác định nhiễm COVID-19 ở Việt Nam là bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển. Lịch trình di chuyển của BN237 như sau:



Ngày 9/12/2019, bệnh nhân nhập tịch vào Việt Nam, sau đó di chuyển đến nhiều địa điểm như Ninh Bình (17/3/2020), TP. Hồ Chí Minh (21-22/3/2020); quay lại Hà Nội từ 22/3/2020 đến nay. Bệnh nhân vốn bị ung thư máu (bạch cầu cấp).





Ảnh minh họa.



Chiều 3/4, trong cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng cho biết thêm thông tin về BN237. Cụ thể, khi ở Hà Nội, người này ở ở khách sạn Sao Hotell trên địa bàn phường Bồ Đề (quận Long Biên) từ ngày 22/3 và trả phòng ngày 30/3.



Đến ngày 26/3, BN237 đi ra đường rồi bị Đến ngày 26/3, BN237 đi ra đường rồi bị tai nạn giao thông , được người dân gọi xe cấp cứu chở vào Bệnh viện Việt Pháp. Ngày 31/3/2020, bệnh nhân xuất hiện chảy máu mũi nhiều, được người nhà đưa sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được khám và chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.



Đặc biệt, tại Bệnh viện Đức Giang, người này có biểu hiện chống đối và khi lên Bệnh viện Huyết học vẫn tiếp tục có biểu hiện chống đối.





Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.



Đến sáng 1/4, bệnh nhân được lấy mẫu máu, kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.



Cũng liên quan đến trường hợp này, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung lưu ý, Sở Y tế phải ra thông báo với những trường hợp có các yếu tố sau: Một là người nước ngoài, hai là đi từ vùng dịch về, ba là yếu tố liên quan đến BV Bạch Mai thì các cơ sở khám chữa bệnh phải hết sức lưu ý; trường hợp nào có dấu hiệu yếu tố ho, sốt, đau cổ thì phải cách ly, xét nghiệm ngay lập tức.



Dẫn chỉ thị của Thủ tướng, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú có người đang lưu trú phải tuân thủ chỉ thị, không được ra ngoài, đặc biệt là người nước ngoài. Nếu chủ cơ sở lưu trú cho người lưu trú ra ngoài hoặc người lưu trú tự ý đi ra ngoài thì đây là vấn đề vi phạm Dẫn chỉ thị của Thủ tướng, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú có người đang lưu trú phải tuân thủ chỉ thị, không được ra ngoài, đặc biệt là người nước ngoài. Nếu chủ cơ sở lưu trú cho người lưu trú ra ngoài hoặc người lưu trú tự ý đi ra ngoài thì đây là vấn đề vi phạm Pháp luật





Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19







Thùy Nguyễn (t/h)