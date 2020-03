Lịch trình di chuyển của bệnh nhân thứ 34 nhiễm COVID-19: Từng tiếp xúc trực tiếp với 14 người 

Được biết, bệnh nhân có tiền sử dịch tễ đi qua nhiều quốc gia trước khi bay về Việt Nam hôm 2/3 vừa qua. Trước đó, ngày 22/2/2020 bệnh nhân khởi hành bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), sau đó quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ bang Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar.

Qua kết quả điều tra ban đầu, bệnh nhân đã từng tiếp xúc trực tiếp với 14 người trong đó có chồng, 3 người con, cháu, 2 lái xe và một số nhân viên của công ty. Bên cạnh đó, người này còn tiếp xúc với Hội doanh nhân Bình Thuận và một phòng công chứng trước khi nhập viện.

Các bệnh nhân được phát hiện dương tính với COVID-19 mới đây (hiện vẫn đang điều trị):

17. N.H.N., 26 tuổi, ngụ tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, phát hiện bệnh sau chuyến du lịch châu Âu từ ngày 15/2-1/3; ngồi trên chuyến bay VN0054 trở về Việt Nam, được xác định dương tính ngày 6/3.

18. N.V.T., 27 tuổi, quê Ninh Bình, đến Daegu (Hàn Quốc) ngày 17/2, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4/3, được xác định dương tính ngày 7/3.

19. L.T.H., nữ, 64 tuổi, bác của bệnh nhân N.H.N (bệnh nhân số 17).

21. N.Q.T., nam, 61 tuổi, ngụ tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, từng ngồi gần hàng ghế với bệnh nhân số 17 trên chuyến bay VN0054, xác định dương tính ngày 8/3.

22. Quốc tịch Anh, 60 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

23. Quốc tịch Anh, 66 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

24. Quốc tịch Anh, 58 tuổi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lào Cai.

25. Quốc tịch Anh, 70 tuổi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lào Cai.

26. Quốc tịch Ailen, 50 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

27. Quốc tịch Anh, 67 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

28. Quốc tịch Anh, 74 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

29. Quốc tịch Anh, 58 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

30. Quốc tịch Anh, 66 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

31. Quốc tịch Anh, 49 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bắc Quang Nam.

32. Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

33. Bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

34. Bệnh nhân nữ, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Các tỉnh, thành phố có người mắc Covid-19: Vĩnh Phúc (11); TP HCM (4); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (01); Hà Nội (4); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (2); Huế (1); Quảng Nam (2); Bình Thuận (01).

Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19