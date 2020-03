Lịch trình di chuyển của BN178: Khai báo gian dối, từng đi xe khách đông người

BN178 là bệnh nhân đầu tiên được xác định nhiễm COVID-19 ở Thái Nguyên. Dù nhập viện do đau đầu, chóng mặt nhưng BN178 lại khai báo “chỉ ở nhà, không đi đâu” khiến hàng loạt người phải cách ly.

Sáng nay, Bộ Y tế đã công bố thêm 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 179 ca. Trong 5 ca mới thì có 4 ca liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai khi đều là nhân viên của Công ty Trường Sinh - chuyên cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai



Trong đó, bệnh nhân thứ 178 (BN178) là đáng lưu ý nhất khi đây là bệnh nhân đầu tiên người Thái Nguyên và là nhân viên thứ 6 đưa hàng của Công ty Trường Sinh bị mắc bệnh.



Theo thông từ Sở Y tế tỉnh Theo thông từ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên , BN178 nhiễm COVID-19 là bà H.T.N, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ. Qua khai thác lịch trình di chuyển của BN178 cho thấy, 15h chiều 27/3 bà N. có đi xe khách từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) về thị trấn Đại Từ, sau đó vào thẳng Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ để khám bệnh, với triệu chứng đau đầu, chóng mặt.

Dù ở "ổ dịch" BV Bạch Mai trở về nhưng bà N. lại khai báo rằng: “chỉ ở nhà, không đi đâu, bị đau đầu nên đến viện khám”.

Tuy nhiên, dù ở "ổ dịch" BV Bạch Mai trở về nhưng bà N. lại khai báo rằng: “chỉ ở nhà, không đi đâu, bị đau đầu nên đến viện khám”. Sau khi nhập viện, BN178 được lập bệnh án, hồ sơ điều trị tại Khoa Nội, xét nghiệm công thức máu và đường máu cho kết quả bình thường. Bởi vậy, người này được chuẩn đoán bị thiếu máu não.



Đến 20h ngày 27/3, bà N. bị sốt 37,6 độ C và đau họng. Khi tìm hiểu sâu hơn, các bác sĩ tại đây phát hiện bà N đã làm thuê ở Bệnh viện Bạch Mai trong 2 tháng vừa qua với công việc đưa cơm đến các khoa, phòng.



Trước đó, ngày 25/3 người này được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương làm xét nghiệm, chụp phim phổi bình thường, làm test nhanh cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.



Khi phát hiện bà N. có liên quan trực tiếp đến Khi phát hiện bà N. có liên quan trực tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai , Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ đã lập tức đưa bà N. vào khu ly riêng, phun khử khuẩn toàn viện. Đến 15h chiều 28/3, bà N. được đưa về cách ly, điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên.



Cũng liên quan đến BN178, đến nay đã có thêm 8 bệnh nhân nằm cùng phòng bệnh nhân N. và 12 nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ tiếp xúc trực tiếp với bà N., phải cách ly trong phòng riêng để theo dõi sức khoẻ, phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan.

Đến 15h chiều 28/3, bà N. được đưa về cách ly, điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên.

Chiều 28/3, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19, theo Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, các chuyên gia dịch tễ học đã theo dõi rất sát sao, phân tích ngày đêm để tìm ra đường lây nhiễm ở Bệnh viện Bạch Mai.

Ban đầu, các chuyên gia tập trung vào hướng lây nhiễm từ nhân viên y tế, tuy nhiên đến khi có kết quả xét nghiệm lại phát hiện chưa thuyết phục vì đã có dấu hiệu của đường lây nhiễm thứ hai từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.



Bên cạnh đó, theo ông Phu, còn có nguồn lây bệnh từ những người chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp, những người này di chuyển qua các bệnh viện, theo VnEpress.



Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn (t/h)