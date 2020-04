Lịch trình di chuyển phức tạp của BN243: Đưa vợ đi khám ở Bạch Mai, tới nhiều đám cưới, đám giỗ

Bệnh nhân thứ 243 (BN243): Nam, 47 tuổi, quê quán huyện Mê Linh, TP.Hà Nội. Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại khoa Miễn dịch - Dị ứng Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày. Sau đó, bệnh nhân về nhà, sinh hoạt bình thường và đi nhiều nơi, tới nhiều chỗ đông người như đám cưới, đám giỗ. Bệnh nhân được xác định dương tính với COVID-19 ngày 6/4.



Chia sẻ với PV Zing.vn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Khổng Minh Tuấn cho biết, BN243 tên Q.Q.T., trú tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Lịch trình di chuyển của BN243 cụ thể như sau:



Sáng 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám tại Trung tâm Miễn dịch Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai. Tại bệnh viện, hai vợ chồng BN243 đã đến nhiều khu vực như: Phòng khám, phòng lấy máu xét nghiệm, phòng siêu âm và khu vực mua thuốc; người đàn ông này cho biết luôn đeo khẩu trang trong quá trình này.

Ông T. và vợ không mua đồ, không đến nhà ăn ở BV Bạch Mai. Khi chờ xét nghiệm, cả 2 vợ chồng BN243 ăn cơm trưa lúc 10h30 ở cơm bình dân số 31 ngõ 75 Giải Phóng. Khi đó, quán không có khách. Đến 12h cùng ngày, BN243 đưa vợ về bằng xe máy.





Ngày 14-15/3, BN243 đi ăn cưới cháu gái gần nhà, tiếp khách ở rất nhiều mâm cỗ.

Ngày 15/3, BN243 đi ăn giỗ tại nhà mẹ vợ (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh), tiếp xúc với nhiều người trong gia đình, có nhiều người cao tuổi.

Ngày 15-21/3, bệnh nhân ở nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình và 2 anh trai nhà gần đó. BN243 cho biết, mỗi khi ra ngoài có đeo khẩu trang vải.





Ngày 21/3, bệnh nhân có dấu hiệu đau mỏi người, ngấy sốt. Khi đó, nghĩ chỉ bị cảm cúm nên BN 243 ra hiệu thuốc gần nhà mua 1 vỉ thuốc cảm cúm về uống. Hôm sau bệnh nhân cảm thấy đỡ mỏi và không sốt.

Ngày 20-22/3, BN 243 đến chơi tại một số nhà bạn bè cùng thôn (đã có danh sách đầy đủ).

BN 243 đi giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) buổi tối, khi đi có đeo khẩu trang, không có biểu hiện bất thường về BN 243 tiếp xúc nhiều người trong gia đình để thu mua, gói hoa tại nhà trước khi giao bán tại chợ Quảng Bá. Ngày 22-26/3,đi giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) buổi tối, khi đi có đeo khẩu trang, không có biểu hiện bất thường về Sức Khỏe . Tại đây,tiếp xúc nhiều người trong gia đình để thu mua, gói hoa tại nhà trước khi giao bán tại chợ Quảng Bá.

Ngày 30/3, nhận được thông tin những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ 10-28/3 phải khai báo y tế, BN 243 được Trạm Y tế xã hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngày 2/4, BN 243 đi tảo mộ sau, ăn trưa cùng 4 người khác trong họ.

Ngày 3-4/4, BN 243 tiếp tục đi thu mua, làm và giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá.

Ngày 2-5/4, BN 243 tiếp xúc với những người trong gia đình và nhà 2 anh trai; đi sửa xe máy nhà anh Q. (đối diện nhà); đi mua mỳ ăn liền và bả chuột tại nhà anh T., chị H. (cùng khu).

Trưa 4/4, BN 243 đưa cháu dâu, cháu trai đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, ông tiếp xúc với một số bác sĩ. Sau đó, bệnh nhân cùng một số người nhà đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để thăm cháu dâu và tiếp xúc với 1 bác sĩ khám bệnh cho cháu dâu (có đeo khẩu trang).

Đến 17h ngày 5/4, BN 243 cùng em trai (Q.D.T.) đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bằng xe máy, ông tiếp xúc với 1 bác sĩ vào lúc 8h30. Trong thời gian ở bệnh viện, BN 243 chủ yếu ngồi ở phòng chờ, đến 23h30 thì về nhà.

Ngày 6/4, BN 243 nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.



