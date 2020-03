Lịch trình di chuyển của ca nhiễm COVID-19 thứ 39 tại Việt Nam

Mới đây, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 39 tại Việt Nam. Người này cũng là ca nhiễm thứ 5 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội ngày 11/3, lãnh đạo quận Cầu Giấy xác nhận ca nhiễm thứ 39 là một công dân trên địa bàn.

Theo vị này, ca bệnh mới được phát hiện là anh B.T.P., 29 tuổi, hướng dẫn viên du lịch của công ty Amazing Ninh Bình có trụ sở tại quận Long Biên. Anh B.T.P. đang trú tại ngõ 165 quận Cầu Giấy. Anh P. nhiều khả năng đã nhiễm virus khi tiếp xúc với 2 du khách Anh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Toàn cảnh quốc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội với các quận, huyện. Ảnh: VTC News

Cụ thể, ngày 4/3, anh P. đã đưa đoàn khách du lịch tới từ Anh đi tham quan ở Ninh Bình, trong đó có 2 người đi trên chuyến bay VN0054 sau đó được xác định nhiễm COVID-19. Sau khi đưa đoàn đi tham quan trở về khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, anh P. về phường Dịch Vọng và tiếp xúc với một người tên P., sau đó anh P. mời một người tên Tr. ăn tối.

Ngày mùng 5/3, anh P. ở nhà, không đi đâu.

Ngày 6/3, anh P. đi thăm bạn và mua đồ ở phố Dịch Vọng, tiếp xúc với 3 nhân viên (3 người này đều đeo khẩu trang). Sau đó, anh P. đi lấy cao răng ở phố Dịch Vọng, tiếp xúc với 1 bác sĩ. Cùng ngày, anh P. cũng đi ăn tại một quán ăn ở ngõ 60 phố Dương Khuê (quận Nam Từ Liêm). Sau đó anh P. trở về nhà và không tiếp xúc thêm với ai.

Ngày 7/3, anh P. tiếp tục đưa 7 khách du lịch người Anh đi du lịch ở Ninh Bình. Anh P đón khách ở Đường Thành (quận Hoàn Kiếm) và tiếp xúc với lễ tân tên V.

Khu vực cách ly Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hiện lãnh đạo quận Cầu Giấy đang tiến hành rà soát những người có liên quan, tiếp xúc với bệnh nhân số 39 để có phương án theo dõi sức khỏe, cách ly thích hợp:



"Chúng tôi đã rà soát những người có liên quan với công dân này, rà soát được 20 người tiếp xúc gần, 79 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần, trong đó ở Cầu Giấy là 24 người, các quận, huyện khác là 55 người. Chúng tôi đã lập danh sách và có biện pháp dịch tễ", lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết.

Được biết, hiện trên địa bàn Hà Nội đang giám sát và theo dõi sức khỏe tại cộng đồng 7.569 người có tiền sử đi từ vùng dịch về, hoặc tiếp xúc với trường hợp mắc/nghi ngờ. 2.325 người phải cách ly theo dõi sức khỏe, 5.244 trường hợp hết thời gian cách ly.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhận định khả năng thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục ghi nhận ca nhiễm thứ phát COVID-19.

Your browser does not support HTML5 video.

Khuyến cáo về cách phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.