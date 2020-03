Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân 167: Đi du lịch khắp nơi trong suốt 17 ngày

6h30 sáng nay (28/3), Bộ Y tế công bố thêm 6 ca nhiễm mới ở Việt Nam. Trong đó đáng chú ý là bệnh nhân 167. Đây là bệnh nhân nữ, 20 tuổi, người Đan Mạch. Bệnh nhân này sang Việt Nam du lịch cùng bạn bè.

Bệnh nhân 167 là một trong số những người có lịch trình dày đặc khi đến Việt Nam du lịch trong mùa COVID-19. Trong 17 ngày, người này đã đi du lịch 5 tỉnh thành bằng phương tiện là ô khách và máy bay. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra dịch tễ với những người tiếp xúc gần, trường hợp F2 và F3 liên quan đến bệnh nhân này.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố lịch trình dày đặc của bệnh nhân này như sau:

Ngày 7/3, bệnh nhân 167 cùng bạn bay sang Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu QR0976 (ghế 37K và 37J). Đến ngày 8/3 thì nhập cảnh vào sân bay Nội Bài. Sau đó di chuyển đến khách sạn trên phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm ( Hà Nội ) và ở đây từ ngày 9/3 đến 12/3. Đến ngày 12/3, bệnh nhân này đi xe khách giường nằm của hang Ngọc Sơn đến thành phố Hà Giang du lịch. Bệnh nhân cùng bạn lưu trú tại đây đến ngày 15/3 ở khách sạn Jasmine - Phương Thiện.

Bệnh nhân 167 đã đi du lịch nhiều nơi bằng cả máy bay và xe khách

Sau đó, bệnh nhân cùng bạn di chuyển về khách sạn Kingly (số 8, Lý Thái Tổ). Đến ngày 17/3, bệnh nhân di chuyển từ Hà Nội vào Huế bằng xe khách giường nằm. Đến Huế, bệnh nhân cùng bạn lưu trú tại khách sạn Sunshine 3 (số 10 Võ Thị Sáu) đến ngày 19/3. Sau đó đi Hội An và lưu trú tại khách sạn Backpacker, 250 Cửa Đại từ ngày 19/3 đến 23/3.

Ngày 23/3, bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay mang số hiệu VJ530 (ghế 19E, hạ cánh xuống Nội Bài lúc 9h sáng), tiếp tục ở tại khách sạn Kingly Hotel.

Vì hãng hàng yêu cầu cần có giấy chứng nhận xét nghiệm không mắc COVID-19 nên ngày 24/3 bệnh nhân và bạn trai đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm. Kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2, còn bạn trai của bệnh nhân thì âm tính. Bệnh nhân và bạn trai đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện Sức Khỏe ổn định.

Về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, tính đến sáng ngày 28/3, Việt Nam đã ghi nhận 169 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 18 ca được chữa trị khỏi, các bệnh nhân còn lại đang được điều trị, có trường hợp xét nghiệm âm tính 2 lần, có trường hợp xét nghiệm âm tính 1 lần.

Đáng chú ý, Bộ Y tế ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới là nhân viên cung cấp nước sôi tại Bệnh viện Bạch Mai . Theo phía bệnh viện, nguồn lây nhiễm dịch bệnh cho bệnh viện có thể do bên ngoài truyền vào. Hiện bẹnh viện đã tiến hành cách ly toàn bệnh viện để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Your browser does not support HTML5 video.

Việt Nam ghi nhận 9 ca nhiễm mới vào tối 27/3

Nga Đỗ (t/h)