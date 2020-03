Liên minh 'sản xuất', mua bán thuốc giả mới bị lật tẩy ở TP.HCM hoạt động thế nào?

Lãnh đạo 2 công ty dược phẩm cùng nhiều bị can khác vừa bị truy tố vì sản xuất buôn bán thuốc giả, thực phẩm chức năng giả.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán thuốc giả.

Đáng chú ý, trong 9 bị can có đối tượng Nguyễn Đình Lạc Thư - Phó giám đốc Công ty TNHH TM Asia Pharmacy. Đối tượng này bị đề nghị truy tố về 2 tội: Buôn bán hàng giả là thực phẩm và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Lê Văn Khối - Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Đông Dược Việt (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

7 bị can còn lại bị đề nghị truy tố là Nguyễn Đình Thái Dương, Nguyễn Đình Kính Như (em ruột của Thư), Trần Thị Châu Thanh, Nguyễn Thành Xuân, Thạch Đết, Nguyễn Đình Bảo, Dương Văn Toản bị đề nghị truy tố vì tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ sở sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Đông Dược Việt. Ảnh: TTO

Theo kết luận điều tra từ cơ quan công an, Nguyễn Đình Lạc Thư - Phó giám đốc Công ty TNHH TM Asia Pharmacy bắt đầu tổ chức sản xuất, buôn bán tân dược giả và buôn bán thực phẩm chức năng giả các loại từ 2/2018. Còn Lê Văn Khối - Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Đông Dược Việt bắt đầu tham gia từ khoảng tháng 10/2018. 2 đối tượng này thiết lập quy trình sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả, khép kín và tạo thành một mạng lưới phân phối rộng khắp các nhà thuốc quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, thậm chí tới cả các tỉnh miền Tây.

Liên minh hoạt động khá chặt chẽ, Lê Văn Khối sản xuất thực phẩm chức năng giả nhiều thương hiệu nổi tiếng, chủ yếu là viên uống tăng cường sinh lực, kích thích mọc tóc, viên uống giải rượu... Còn Thư mua sản phẩm của Khối và tự sản xuất tân dược giả, cốm giả tại 1 địa chỉ trên đường Hòa Bình (quận 11, TP.HCM).

Các "đàn em" của Thư là Nguyễn Đình Thái Dương, Trần Thị Châu Thanh, Thạch Đết dùng nguyên liệu của Công ty Asia Pharmacy cho vào các chai nhựa, sau đó ép seal, đóng nắp, dán nhãn thành một hộp thuốc thành phẩm. Sau đó Nguyễn Đình Kính đi giao hàng khách hàng cho khách. Một trong số khách hàng mua tân dược và thực phẩm chức năng giả của Thư là Nguyễn Đình Bảo và Dương Văn Toản.

Bên ngoài sản xuất thực phẩm chức năng giả của Lê Văn Khối tại huyện Bình Chánh. Ảnh: CACC

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, khoảng 11h20 ngày 25/7/2019, Nguyễn Đình Thái Dương bị bắt quả tang khi đang giao nhận 20 thùng thực phẩm chức năng giả tại 1 địa điểm kinh doanh trên địa bàn quận 11. Sau đó, Trần Thị Châu Thanh và Thạch Đết cũng bị bắt quả tang khi đang sản xuất thuốc giả.

Cùng ngày hôm đó, tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra Công ty TNHH dược phẩm Đông Dược Việt phát hiện Lê Văn Khối, Nguyễn Thành Xuân cùng với 4 công nhân đang xuất thuốc thực phẩm chức năng giả.



Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp tại các địa điểm có liên quan việc sản xuất, buôn bán tân dược và thực phẩm chức năng giả, thu giữ nhiều tang vật như: Tài liệu hướng dẫn sử dụng tân dược giả, màn nắp seal, máy cán UV, khuôn kim loại để sản xuất vỏ chai nhựa...

Tổng cộng, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 14.000 hộp thuốc, thực phẩm chức năng giả các loại trị giá hơn 2 tỷ đồng.

