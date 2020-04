Liên tiếp tin vui, Việt Nam đã có 123 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM: 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 150 (nam 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam) 2-4-2020. Trong quá trình điều trị bệnh nhân đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 2/4 và lần 2 vào ngày 3/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.



Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Đồng Tháp: 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm: bệnh nhân 101 (nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam), bệnh nhân 102 (nữ, 9 tuổi, quốc tịch Việt Nam), bệnh nhân 103 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và bện nhân 104 (nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

4 bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Ảnh: TTXVN

Trung tâm Y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, đó là bện nhân 123 (nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân nhập viện ngày 23/3, trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm đã 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Như vậy, trong ngày 7/4, đã có 27 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.



Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 16h ngày 7/4/2020, Việt Nam ghi nhận 245 ca nhiễm COVID-19, trong đó không có ca tử vong. Số ca bình phục là 123, bao gồm 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1) và 107 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 7/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Bệnh nhân nước ngoài xúc động khi được ra viện