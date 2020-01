Liên tiếp xử phạt nhiều trường hợp tung tin sai sự thật về virus corona gây hoang mang dư luận

Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra bùng phát phức tạp ở nhiều nước trên thế giới khiến nhiều người lo lắng. Hiện nay, tại Việt Nam mới xác định được 5 ca dương tính với virus corona, trong đó có 3 công dân Việt Nam, tất cả những người nhiễm virus đều từ vùng dịch là TP. Vũ Hán trở về. Lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh, nhiều người đã tung tin đồn, tin sai sự thật về virus corona khiến nhiều người hoang mang, hoảng sợ.

Bài đăng của chị N. khiến nhiều người dân ở Huế hoang mang, lo sợ

Ngày 30/1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã làm việc với chị H.T.L.N (34 tuổi, người địa phương) để làm rõ về hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội Facebook về dịch viêm phổi cấp do virus corona. Cụ thể, vào ngày 29/1, chị N. đăng lên trang cá nhân và hội nhóm Facebook với nội dung:"Huế có một trường hợp dịch cúm corona, người Vũ Hán, đang nằm cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thông báo cho cả nhà phòng tránh". Tuy N. đã xóa các bài viết sau đó nhưng thông tin vẫn được lan truyền rộng rãi khiến nhiều người hoang mang.

Chị N. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước thông tin trên, Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định hiện chưa có trường hợp nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona được điều trị tại đây. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mời chị N. lên làm việc, tại trụ sở chị N. đã thừa nhận mình đưa tin không chính xác, ký cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, đề xuất mức phạt 12,5 triệu đồng với chị N.

Cũng trong ngày hôm nay, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , thượng tá Võ Tài Quốc đã ký quyết định xử phạt Trần Văn T. (22 tuổi, phường Thắng Nhất, Vũng Tàu) vì hành viCung cấp thông tin sai sự thật. Trước đó, tối 27/1, sau khi đưa bạn vào bệnh viện Lê Lợi cấp cứu, T. được bảo vệ bệnh viện yêu cầu mua khẩu trang vì "có người Trung Quốc nghi dính virus corona đang điều trị”.

Sau đó, T. đăng tải thông tin lên Facebook cá nhân của mình với nội dung: "Tại bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu có hai người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona", thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Sau đó, bệnh viện Lê Lợi đã lên tiếng đính chính thông tin, báo tin cho cơ quan chức năng. Sau khi mời lên làm việc, T. đã phải kí biên bản xử phạt hành chính, nộp phạt 15 triệu đồng vì lan truyền thông tin sai sự thật về virus corona.

Công an TP. Hải Phòng cho biết đơn vị cũng vừa phạt hành chính 1 trường hợp đăng tin đồn thất thiệt về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Trước đó, vào ngày 26/1 (mùng 2 Tết Âm lịch), một tài khoảng Facebook đã đăng tải trạng thái:"Hải Phòng đã có 1 ca nghi ngờ mắc corona gây viêm phổi Vũ Hán hiện đang được cách ly tại khoa Lây, Bệnh việt Việt Tiệp..." Thông tin trên khiến không ít người dân tại Hải Phòng hoang mang, lo sợ.

Cô gái bị công an triệu tập lên làm việc.

Nhận được tin báo, Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ. Bệnh viện Việt Tiệp khẳng định không có trường hợp nào nghi nhiễm corona vào ngày 26/1. Sau đó, cơ quan chức năng đã mời chủ Facebook đăng tin trên là chị Vũ Thị N.T (trú ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) tới trụ sở làm việc.

Tại trụ sở, chị T. xác nhận mình đã đăng đoạn thông tin trên và thừa nhận là mình đã đăng tải thông tin sai sự thật, không lường trước được hậu quả của hành vi. Phòng n ninh chính trị nội bộ – Công an TP Hải Phòng đã quyết định xử phạt hành chính chị T. số tiền 10 triệu đồng, đồng thời chị T. phải hứa không tái phạm.

Tính đến thời điểm hiện tại, cùng với 2 cha con người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy , TP.HCM, ở nước ta đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm virus corona. 3 trường hợp mới dương tính với virus là công dân Việt Nam, trở về từ TP. Vũ Hán, hiện đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện.

Chi Nguyễn (t/h)