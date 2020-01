Liên tục bị chỉ trích vì câu hát 'bay lên trời là em bay ra ngoài', tác giả nói gì?

Trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ chắc chắc không thể không biết đến chị Vũ Thị Thúy (Quảng Ninh) - cổ động viên (CĐV) nhiệt thành luôn theo chân đội tuyển với câu hát nổi tiếng 'Bay lên trời là em bay ra ngoài'. Chị Thúy cũng là một trong hai CĐV đã mang hơn 60kg thực phẩm ủng hộ cho tuyển U22 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ. Còn trên sân bóng, bất cứ khi nào các cầu thủ Việt Nam phải nhận quả phạt, chị Thúy lại hát qua loa 'bay lên trời là em bay ra ngoài'. Trong loạt trận đấu thuộc Giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 , câu hát của chị lại tiếp tục vang to trên khu vực khán đài, lọt cả vào sóng truyền hình trực tiếp.

Nếu như trước đây, câu hát cổ vũ của chị Thúy được đông đảo mọi người ủng hộ, thì trong hai lượt trận gần đây của đội tuyển U23 Việt Nam với U23 UAE và U23 Jordan, câu hát của chị lại gây khó chịu. Nhiều người hâm mộ cho rằng âm thanh này gây chói tai và có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ trên sân. Một số người cho rằng câu hát 'bay lên trời là em bay ra ngoài' của chị gây ám ảnh bậc nhất trong các trận đấu của U23 Việt Nam. Nhiều người thậm chí còn cực đoan đến mức đổ bộ vào Facebook cá nhân của chị Thúy để chỉ trích bằng những lời lẽ khiếm nhã.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, chị Thúy chia sẻ rằng mình không quá bận tâm với những ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Chị chia sẻ:"Mỗi khi cổ vũ như thế mà đội tuyển của chúng ta giành được chiến thắng tôi thấy rất vui. Những câu hát đó tôi cũng dùng để cổ vũ CLB Than Quảng Ninh 5 năm nay rồi và được nhiều người thích thú". Nữ CĐV cho biết chị sẽ vẫn tiếp tục dùng câu hát này để cổ vũ cho tuyển Việt Nam trong các trận đấu sắp tới, bất chấp sự phản đối của nhiều CĐV khác và khán giả xem truyền hình.

Trong lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2020 , U23 Việt Nam sẽ gặp Triều Tiên, đây là trận đấu tiên quyết để giúp cho chúng ta có thể giành tấm vé vào bán kết. Và chắc chắn một lần nữa cổ động viên với câu hát gây ám ảnh 'bay lên trời là em bay ra ngoài' cũng sẽ có mặt trên khán đài cổ vũ, hết mình vì đội tuyển Việt Nam.

Chi Nguyễn (t/h)