Liên tục chia sẻ status tâm trạng, Elly Trần ám chỉ bị chồng Tây ngoại tình, bội bạc?

Trong thời gian gần đây, Elly Trần liên tục đăng tải những dòng chia sẻ ám chỉ việc đàn ông ngoại tình, phản bội. Dòng trạng thái của người đẹp khiến nhiều người cho rằng cô đang ám chỉ bị chồng Tây ngoại tình , bội bạc chứ không phải chỉ là những dòng trạng thái vu vơ.

Cô thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái tâm trạng như: "Vợ đẹp con xinh đàn ông sẽ không đi ngoại tình là 1 lý thuyết đẹp đẽ!", "Ngày thứ 3 thức trắng, quá mệt mỏi để tỏ ra tôi vẫn ổn". Elly Trần còn đăng tải một đoạn video bật khóc nức nở và viết kèm: "Tôi không muốn phải trầm cảm lúc này, còn nhiều việc phải làm và nhiều thứ phải lo. Không được trầm cảm, mọi thứ sẽ ổn thôi” khiến rất nhiều người hâm mộ lo lắng, quan tâm.





Những động thái lạ của người mẫu sinh năm 1987 khiến nhiều người hâm mộ lo lắng, cho rằng cô đang phải đối mặt với bệnh trầm cảm do bị chồng Tây ngoại tình dù đã có 2 thiên thần nhỏ xinh đẹp.

Mới đây, Elly Trần lại tiếp tục chia sẻ những dòng tâm sự ẩn ý, nhiều người cho rằng cô ngầm ám chỉ bị chồng phản bội, bội bạc. Elly Trần viết:"Có không ít những người dành trọn thanh xuân đẹp đẽ để quyết ở bên cạnh một người. Nhưng rồi sau đó lại vinh hạnh biến thành một nhân vật phản diện xấu xa, độc ác qua lời kể của chính người mình thương khi họ muốn đi tìm một người mới..."

Không rõ chuyện gì đang xảy ra với Elly Trần, nhưng nhiều người tỏ ra lo ngại trước Sức Khỏe tinh thần của người đẹp hai con, cho rằng Elly đang tuyệt vọng vì bị chồng Tây bội bạc.

Your browser does not support HTML5 video.

Mặc dù Elly Trần chưa bao giờ công khai danh tính chồng Tây trên mạng xã hội , nhưng một số nguồn tin cho rằng đây là một người đàn ông tên D.F., quốc tịch Mỹ, làm việc trong lĩnh vực thể hình tại Việt Nam. Elly Trần đã có 2 người con với bạn trai Tây là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch, hiện cô đã hạn chế tham gia các hoạt động trong giới showbiz Việt để tập trung chăm sóc gia đình.

Elly Trần là người mẫu SN 1987 tại TP.HCM, từng đóng một số phim Việt Nam như “Bóng ma học đường”, “Khát vọng thượng lưu”, “Tiểu thư vào bếp”. Tuy nhiên, Elly Trần thường được mọi người biết đến nhiều hơn với vai trò người mẫu cùng những bộ ảnh táo bạo và nóng bỏng

Xem thêm: Elly Trần tung bộ ảnh trung thu cùng lời tâm tình tới 2 thiên thần nhỏ “đốn tim” cộng đồng mạng

Chi Nguyễn (t/h)