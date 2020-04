Lĩnh án tù vì xé biên bản, đánh cán bộ kiểm tra dịch COVID-19

Chiều 15/4, TAND TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Công Trinh (SN 1983) và Kiều Văn Thanh (SN 1970, cùng ngụ tại phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên phường Nghĩa Thành (TP. Gia Nghĩa) đã ban hành kế hoạch, quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xử lý về vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường.

Tối 9/4, Tổ công tác liên ngành của phường đi kiểm tra và phát hiện tại quán cà phê Bâng Khuâng ở tổ 4 đang tập trung nhiều người và không đeo khẩu trang. Bên trong quán có 4 người trải chiếu đánh bài, còn những người khác ngồi uống nước trong quán.

Phát hiện sự việc, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán cà phê là bà Phan Thị Kim Chi (SN 1987) về hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Trong quá trình lập biên bản, Nguyễn Công Trinh (chồng của bà Chi) và Kiều Văn Thanh (là chủ nhà cho thuê mặt bằng) đang nhậu dưới nhà đi lên. Nhìn thấy cán bộ công an Đặng Văn Trường đang lập biên bản thì Thanh yêu cầu đọc lại biên bản vi phạm hành chính và bảo bà Chi không được ký vào biên bản.

Bà Chi ký vào biên bản sau đó đưa lại cho ông Trường thì Trinh bất ngờ lao vào giật lấy biên bản và xé rách. Cùng lúc, Thanh lao vào dùng tay đấm vào mặt cán bộ công an khiến ông này ngã xuống nền nhà.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời cho rằng hành động là do bộc phát vì say rượu. Cả 2 xin HĐXX tuyên mức án thấp nhất để sớm cải tạo, làm lại cuộc đời.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Nguyễn Công Trinh nhận án phạt 9 tháng tù giam, bị cáo Kiều Văn Thanh lãnh án 12 tháng tù giam cùng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Your browser does not support HTML5 video.

Tuyên phạt 9 tháng tù đối tượng đánh cán bộ chốt kiểm dịch