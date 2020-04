Linh Rin bất ngờ khóa hẳn Instagram sau khi thừa nhận rạn nứt với Phillip Nguyễn

Thời gian gần đây, cặp đôi trai tài gái sắc Linh Rin và Phillip Nguyễn luôn thu hút chú ý của cư dân mạng bởi tuyên bố rạn nứt sau 1 năm yêu đương hạnh phúc. Mọi chuyện bắt nguồn từ khi Linh rin bất ngờ xóa toàn bộ ảnh trên Instagram. Bức ảnh duy nhất cô để lại được chụp từ năm 2018 cùng một dòng caption đầy tâm trạng. Người hâm mộ và truyền thông sau đó đã nhận được câu trả lời từ hotgirl Hà Thành rằng cô đang buồn về chuyện tình cảm và thú nhận đang trục trặc với Phillip Nguyễn.

Vài ngày sau đó, người hâm mộ cảm thấy vui mừng vì người đẹp trở lại với vẻ ngoài tươi tắn, thường xuyên up story tranh thủ luyện tập thể dục khi nghỉ phòng dịch COVID-19. Dù vậy, người đẹp tuyệt nhiên không đả động tới chuyện tình cảm với bạn trai đại gia Phillip Nguyễn. Tuy nhiên, sau đó Linh Rin lại đăng một dòng cảm xúc với lời lẽ khá đanh thép: "Không có cái mùa xuân đấy đâu". Không rõ người đẹp đang tự nói về mình hay muốn gửi lời đến "ai đó", nhưng hầu hết cư dân mạng cho rằng cô đang ám chỉ chuyện tình cảm. Kế tiếp, người đẹp lại đăng một story khác với nội dung: "Me, myself and I" (Tạm dịch: Tôi, bản thân và chính tôi mà thôi).

Đến ngày hôm qua, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi nhận thấy trang Instagram cá nhân của người đẹp đã biến mất. Có lẽ Linh Rin đã khóa tài khoản Instagram lại, tuy nhiên vẫn không rõ lí do là gì, giờ chỉ còn trang Facebook cá nhân của người đẹp là vẫn còn công khai.

Về phía Phillip Nguyễn, anh vẫn tỏ ra khá bình thường và vui vẻ, thường xuyên cập nhật cuộc sống, công việc trên mạng xã hội dù cũng né tránh việc nhắc đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, mới đây, Phillip Nguyễn còn đăng ảnh đang ăn tối ngoài ban công với một cô gái. Qua hình ảnh phản chiếu ở cửa kính, một số người đoán người này khá giống Linh Rin, tuy nhiên số khác lại cho rằng đây không phải là người đẹp Hà thành.

Hiện vẫn chưa rõ đây là động thái cho thấy chuyện tình của cặp đôi Linh Rin và Phillip Nguyễn đã được hàn gắn, hay là một bóng hồng mới vừa xuất hiện trong cuộc đời nam doanh nhân này...

Chi Nguyễn (t/h)