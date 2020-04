Linh Rin lên tiếng về chuyện tình với Phillip Nguyễn sau động thái xóa hết ảnh mạng xã hội

Kể từ khi công khai, chuyện tình giữa nàng hot girl Linh Rin và Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn được nhiều người ủng hộ. Không chỉ đẹp đôi, cả hai thường xuyên đốn tim cư dân mạng với loạt ảnh tình tứ, thân mật. Thậm chí, Phillip Nguyễn đã giới thiệu Linh Rin cho gia đình , cả hai thường xuyên sánh đôi trong các cuộc họp mặt, bữa tiệc do nhà Phillip Nguyễn tổ chức. Những tưởng cả hai sắp "về chung một nhà", nhưng Linh Rin lại có một động thái cho thấy cả hai đang rạn nứt khiến người hâm mộ lo lắng.

Mới đây nhất, Linh Rin đã lên tiếng thừa nhận việc gặp trục trặc tình cảm, khi được PV Trí thức trẻ phỏng vấn, cô cho biết: "Mình không biết nên trả lời như thế nào". Trước những câu trả lời của người hâm mộ, Linh Rin cũng cho hay: "Mình đang có nhiều nỗi niềm. Để thời gian cân bằng lại, mình sẽ có câu trả lời cụ thể". Cô cũng tâm sự mình đang phải trải qua những ngày rất mệt mỏi, cần thời gian để suy nghĩ thêm.

Trước đó, Linh Rin bất ngờ xóa sạch tất cả những hình ảnh của mình trên Instagram, bao gồm cả những bức ảnh chụp cùng bạn trai Phillip Nguyễn. Trên trang Instagram cá nhân của cô nàng hiện chỉ còn một bức ảnh duy nhất với nội dung đầy tâm trạng được đăng từ năm 2018. cô thay đổi caption bức ảnh như sau: "Nếu có thể vì mình buồn mà khóc thì vì ai đó, mình buồn mà khóc cũng dễ hiểu. Nhưng nếu ai đó không vì mình mà mình bởi vậy cũng không vì mình thì đúng là một điều khó hiểu nhất trên đời này. Đúng không? Chỉ là sau cùng, cuộc đời này cốt lõi vẫn dạy chúng ta - dù thắng hay bại, đúng hay sai, được hay mất - cũng không vì đó mà đánh mất sự bình yên của bản thân. Điều vô giá ấy không thể tùy tiện mà đánh mất".

Sau vài ngày im lặng, người đẹp đã chia có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Cô đăng tải hình ảnh đang ngắm mưa cùng dòng trạng thái: "Cuối cùng cũng có cơn mưa đầu mùa... trắng xoá". Thay vì nói về chuyện tình cảm đang được nhiều người quan tâm, Linh Rin chọn cách giữ lại những tâm sự chuyện đời tư cho riêng mình.

Linh Rin và Phillip Nguyễn vốn là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt trong thời gian gần đây, thậm chí cả hai đã ra mắt gia đình nên công chúng khá kì vọng vào một đám cưới trong tương lai. Tuy nhiên, những động thái này của người đẹp khiến người hâm mộ cặp đôi không khỏi hoang mang, không lẽ cả hai thực sự đã "đường ai nấy bước" sau một thời gian dài hẹn hò.

