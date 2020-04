Linh Rin và Phillip Nguyễn cùng check in tập thể dục, đã quay lại sau nhiều ngày rạn nứt?

Linh Rin cùng Phillip Nguyễn cùng đăng ảnh check in với hoạt động giống nhau khiến nhiều người phỏng đoán cặp đôi đã chính thức quay lại sau nhiều ngày rạn nứt.

Chuyện tình giữa hotgirl Linh Rin cùng Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn được cư dân mạng quan tâm trong những ngày gần đây. Đặc biệt, công chúng càng hết sức chú ý nhất cử nhất động của cả hai sau khi Linh Rin thừa nhận cả hai rạn nứt sau gần 1 năm yêu nhau thắm thiết.

Cụ thể, toàn bộ hình ảnh trên Instagram của Linh Rin đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một bức ảnh duy nhất chụp cô từ năm 2018 với nội dung đầy tâm trạng. Khi được hỏi, người đẹp cũng thừa nhận mình buồn chuyện tình cảm và đang trục trắc với bạn trai Phillip Nguyễn. Sau đó, hotgirl Hà Thành lại đổi bức ảnh duy nhất trên Instagram của mình, cho thấy nhiều khả năng cô không xóa ảnh mà chỉ ẩn đi.

Cách đây ít giờ, cặp đôi có một động thái mới khiến nhiều người chú ý. Từ sáng sớm, Linh Rin đã đăng ảnh check in tại nhà tập thể dục , lấy lại vóc dáng sau nhiều ngày buồn bã. Trùng hợp thay, bạn trai Phillip Nguyễn của cô cũng đăng ảnh hăng say tập luyện cùng chú cún cưng.

Cư dân mạng cũng tinh ý nhận ra đây là chú cún mà Linh Rin thường chụp cùng và đăng những khoảnh khắc vui đùa trên trang cá nhân. Sau động thái này của cặp đôi , cư dân mạng đặt giả thiết rằng có lẽ cả hai đã quay lại với nhau sau nhiều ngày giận hờn, hoặc là đang nhung nhớ về nhau nên đăng ảnh để "thả thính"?

Trước đó, Linh Rin đã lên tiếng thừa nhận việc gặp trục trặc tình cảm và nói rằng: "Mình không biết nên trả lời như thế nào". Trước những câu trả lời của người hâm mộ, Linh Rin cũng cho hay: "Mình đang có nhiều nỗi niềm. Để thời gian cân bằng lại, mình sẽ có câu trả lời cụ thể". Cô cũng tâm sự mình đang phải trải qua những ngày rất mệt mỏi, cần thời gian để suy nghĩ thêm.

Chi Nguyễn (t/h)