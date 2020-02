'Đêm trường Vũ Hán': Chấp nhận mắc kẹt trong 'tâm dịch' để làm phim

Theo Ngày nay, sau khi chính quyền thành phố Vũ Hán phong tỏa mọi ngóc ngách từ ngày 23/1, nhiều người chịu cảnh bị mắc kẹt trong 'tâm dịch'. Thành phố từng nhộn nhịp, tràn đầy sức sống với hơn 11 triệu người dân sinh sống bốc chốc rơi vào cảnh tiêu điều, vắng lặng do COVID-19.

Bộ phim do đạo diễn Lan Bo sản xuất, người từng có ý định quay một bộ phim điện ảnh tại Vũ Hán trước khi đại dịch do virus corona gây ra ập đến. Anh cho biết:"Chúng tôi muốn ghi lại những gì đã xảy ra". Ý tưởng làm bộ phim tài liệu về Vũ Hán bắt đầu khi anh quay phim Xie Dan dùng điện thoại ghi lại một số cảnh đường phố nơi đây. Đoàn làm phim sau đó đã tập hợp các cảnh quay lại và dựng thành một bộ phim ngắn mang tựa đề "Đêm trường Vũ Hán" rồi đăng tải trực tuyến. Được biết, hiện số lượt xem của đoạn phim này đã lên tới 300 triệu.

Những thước phim "Đêm trường Vũ Hán" khắc họa cảnh đường phố vắng tanh, yêu lặng, các tòa nhà cao ốc trơ trụi, thành phố đìu hiu không còn sự sống. Những tưởng khung cảnh trên chỉ có thể xảy ra trong các bộ phim về tận thế, vậy nhưng đây là điều đang thực sự xảy ra và chưa có dấu hiệu kết thúc tại TP. Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc . Những thước phim đầy ám ảnh, gây xúc động về Vũ Hán đã thu hút hàng triệu lượt xem và theo dõi trên mạng xã hội Weibo. Sự bùng nổ bất ngờ của bộ phim đã thúc đẩy đạo diễn Lan Bo quyết định biến đây thành một bộ phim tài liệu dài. Lan và êkip quyết định phát triển bộ phim theo hướng kể về những người hùng bình dị - các bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên và những người trong ngành nghề khác đang sinh sống tại Vũ Hán, phải chật vật chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Đạo diễn Lan Bo cho biết:"Kể từ khi có lệnh phong tòa, chưa từng có một thước phim nào ghi lại toàn bộ khung cảnh này... Tôi cũng cảm thấy rằng đây sẽ là những hình ảnh có giá trị lịch sử để tham khảo và có thể dành cho các phim tài liệu khác."

Your browser does not support HTML5 video.

Phim ngắn "Đêm trường Vũ Hán" gây sốt trên mạng xã hội Weibo.

Theo số liệu cập nhật vào lúc 6h sáng ngày 18/2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc thông tin tính tới cuối ngày 17/2, có thêm 1.807 ca nhiễm mới và 93 ca tử vong mới trên toàn tỉnh Hồ Bắc vì dịch bệnh do COVID-19 gây ra. Chỉ riêng tại 'tâm dịch' Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc), có 1.600 ca nhiễm mới và 72 ca tử vong mới. Hiện tại, ở tỉnh Hồ Bắc có 59.989 người dương tính với COVID-19 và số tử vong là 1.789 ca.

Chi Nguyễn (t/h)