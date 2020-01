Link xem trực tiếp Buriram United vs CLB TPHCM lúc 18h30 ngày 21/1

Trận đấu giữa Buriram United vs CLB TPHCM thuộc khuôn khổ vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League diễn ra lúc 18h30 ngày 21/1 trên sân vận động Chang Arena.

Á quân V. League 2019 CLB TPHCM có lần đầu tiên tiến ra đấu trường châu lục bằng trận đấu ở vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League gặp đương kim Á quân Thai League 2019 là Buriram United.

Thầy trò HLV Chung Hae Soung mang tới Thái Lan một đội hình với nhiều sự bổ sung chất lượng so với mùa giải quốc nội. Đáng chú ý nhất phải kể tới sự có mặt của tuyển thủ quốc gia Công Phượng. Số 10 củ HAGL trở về từ Bỉ sau một thời gian dài ngồi ghế dự bị đang rất khát khao được thể hiện mình.



Công Phượng cũng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất của đối thủ cũng như người hâm mộ cả nước trong trận đấu này.



Tuy nhiên, HLV Chung Hae Soung không có được sự phục vụ của một số cầu thủ khác như Hữu Tuấn, Văn Thuận, Quang Nam, Tăng Tiến, Huy Toàn, Xuân Nam. Trong số này, thủ môn Bùi Tiến Dũng được cho nghỉ vì vừa trở về từ giải U23 châu Á.



Về phía đội bóng Thái Lan, Buriram United không chỉ là một thế lực của bóng đá Thái Lan mà còn của cả Đông Nam Á và châu lục. Đội bóng này quá dày dặn kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu lục với 7 lần tham dự AFC Champions League. Trong đó có một lần đại diện của Thái Lan vào tới tứ kết và chỉ chịu thua 1-3 trước Esteghlal (Iran) vào năm 2013.

Tài năng trẻ Suphanat của Buriram United



Điều đáng nói là trong đội hình Buriram United sở hữu rất nhiều cầu thủ nguy hiểm với 7 cái tên từng tham dự vòng loại Worrld Cup 2022 đáng chú ý nhất là Supachok Sarachat, Supachai Jaided và Suphanat Mueanta. Bên cạnh đó, họ còn có 4 ngoại binh Brazil, Argentina, Venezuela, Hàn Quốc và Philippines.



Cuộc tiếp đón CLB TPHCM lần này, tiền đạo trẻ Supachai Jaided sẽ không thể góp mặt do chấn thương gặp phải ở U23 châu Á 2020 vừa qua.

Làm khách trên sân Chang Arena tối nay (21/1), CLB TPHCM chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đánh giá về đối thủ tại buổi họp báo trước trận, HLV người Chung cho hay, đối thủ tới từ Thái Lan là tập thể mạnh, có đông CĐV và sân bóng tuyệt vời. Dù vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất để vượt qua những thử thách.

