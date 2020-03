Chiều nay diễn ra trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs đội tuyển nữ Úc

Chiều nay diễn ra trận lượt đi play-off Olympic 2020 giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs Úc tại SVĐ McDonald Jones, Newcastle, Australia

Chiều nay ngày 6/3 trận đấu lượt đi play-off Olympic 2020 giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs Úc sẽ chính thức diễn ra lúc 14h30 tại SVĐ McDonal Jones, Newcatsle.

Đội hình ra sân hôm nay của tuyển nữ Việt Nam gồm có: Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Hồng Nhung, Lương Thị Thu Thương, Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bích Thùy, Phạm Hải Yến.

Đội hình ra sân của tuyển nữ Australia gồm Lydia Williams, Ellie Carpenter, Clare Polkinghorne, Chloe Logarzo, Stephanie Catley, Tameka Yallop, Caitlin Foord, Emily van Egmond, Alanna Kennedy, Kyah Simon, Sam Kerr. Do đội bạn là đối thủ mạnh, nằm trong top đầu thế giới, mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam sẽ là hạn chế bàn thua, tránh các thẻ phạt.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung đánh giá Australia là đối thủ rất mạnh đã được xác định từ trước. HLV cùng đội tuyển nữ Việt Nam đều đánh giá rất cao đội Australia sau khi xem họ thi đấu với đội Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan trước đó. Hiện đội tuyển nữ Úc đang đứng hạng 7 thế giới, còn tuyển Việt Nam giữ vị trí thứ 32.

HLV Mai Đức Chung cho biết: "Australia đang đứng thứ 7 trên thế giới và từng dự World Cup nhiều lần, vì thế việc đối đầu với họ giúp bóng đá nữ Việt Nam học hỏi được rất nhiều. Australia có một nền tảng về thể lực, tầm vóc rất tốt, đồng thời chuyên môn hơn hẳn. Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất".

Trả lời phỏng vấn, tiền đạo Huỳnh Như hi vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cùng nhau cố gắng, quyết tâm chiến đấu để làm nên lịch sử trước đội tuyển nữ Australia. Huỳnh Như cho biết: "Tôi muốn thi đấu bằng tất cả khả năng của mình. Mỗi trận đấu đều sẽ là một trận chung kết. Nếu may mắn, tôi hi vọng đội tuyển sẽ có thể tạo nên lịch sử tại Vòng loại Olympic".

Sau đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giao đấu với tuyển nữ Úc trận lượt về lúc 18h00 ngày 11/3 tại SVĐ Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Chi Nguyễn (t/h)