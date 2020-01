Link xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 UAE ngày 10/1/2020

Trận U23 Việt Nam vs U23 UAE diễn ra lúc 17h15 ngày 10/1/2020 trên sân vận động tại Buriram. Trận cầu đáng chú ý này được tiếp sóng trực tiếp trên kênh VTV6, VTV6 HD và một ứng dụng khác trên nền tảng Youtube.

Vòng chung kết U23 châu Á sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 8/1/2020 đến ngày 26/1/2020. Giải đấu này được tổ chức tại Thái Lan. Đội tuyển U23 Việt Nam nằm trong bảng D cùng với các đối thủ, U23 Jordan, U23 Triều Tiên và U23 UAE.

U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân đầu tiên vào lúc 17h ngày 10/1/2020 gặp đội tuyển U23 UAE. U23 UAE được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch và là đối thủ mạnh tại bảng D.

Mùa giải năm nay, Đài truyền hình Việt Nam – VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng vòng Chung kết U23 châu Á 2020 trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo tin từ VTV, đài này sẽ phát sóng trực tiếp các trận đấu trên kênh VTV5 và VTV6. Bên cạnh đó, VTV cũng có những chương trình bình luận trước và sau trận đấu với sự góp mặt của các học trò ông Park.

Trong trận U23 Việt Nam vs U23 UAE diễn ra trên sân vận động Buriram sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6, VTV6 HD. Ngoài ra, người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trận đấu này trên các trang web của VTV, các ứng dụng di động VTV Go hoặc có thể xem trên nền tảng Youtube với kênh của Next Sports.

Gặp U23 UAE là một trận đấu khá căng thẳng với U23 Việt Nam

Đến thời điểm hiện tại U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 Châ Á 2020 với tư cách là đương kim Á quân. Những cầu thủ được gọi tên trong giải đấu này đều là những cầu thủ nòng cốt đã giúp Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 30.

Giới phân tích Việt Nam nhận định, đây là lứa cầu thủ tài năng của nền bóng đá Việt Nam . Các cầu thủ đều đã có kinh nghiệm chinh chiến trên đấu trường khu vực, có một số cầu thủ có kinh nghiệm trên đấu trường khu vực Đông Nam Á

Nhìn lại mùa giải Asiad 2018 khi chạm chán với đội tuyển U23 UAE, đội tuyển U23 Việt Nam đã cầm 1 – 1 trong trận tranh giải ba. Giới chuyên môn hy vọng, trong trận chiều 10/1, U23 Việt Nam sẽ mang đến kết quả tốt hơn.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020:

17h15 - Ngày 10.01.2020: U23 Việt Nam vs U23 UAE (Trực tiếp: VTV6)

20h15 - Ngày 13.01.2020: U23 Việt Nam vs U23 Jordan (Trực tiếp: VTV6)

20h15 - Ngày 16.01.2020: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên (Trực tiếp: VTV6)

U23 UAE được gọi là "kẻ ngáng đường rắn mặt" của U23 Việt Nam tại vòng bảng

