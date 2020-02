Link xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Hàn Quốc lúc 13h ngày 9/2

Ở bảng A vòng loại Olympic có 4 đội là Hàn Quốc, Việt Nam, Myanmar và Triều Tiên. Song Triều Tiên không tham gia thi đấu nên chỉ còn 3 đội. Việt Nam và Hàn Quốc đã đánh bại được Myanmar. Việt Nam thắng Myanmar 1 – 0 còn Hàn Quốc thắng đậm với tỷ số 7 – 0. Xét về hiệu số bàn thắng thì Hàn Quốc đang chiếm ưu thế hơn Việt Nam. Myanmar thì chắc chắn bị loại.

Trận đấu chiều nay sẽ diễn ra vào lúc 13h trên sân Jeju World Cup (Seogwipo, Hàn Quốc). Tuy nhiên, trận đấu này không có kênh truyền hình nào ở Việt Nam mua bản quyền phát sóng trực tiếp. Chính vì thế việc người hâm mộ theo dõi trận đấu sẽ khó khăn hơn đôi chút.

Tuyển nữ Việt Nam có thể gặp khá nhiều khó khăn trước Hàn Quốc

Tuy nhiên, những người yêu bóng đá nữ Việt Nam vẫn có thể theo dõi trận đấu qua kênh Youtube của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA). Bên cạnh đó cũng có thể xem tại một số kênh Youtube khác. Việc này, phần nào giúp người hâm mộ giải tỏa được cơn khát “đói sóng”.

Để xem trận đấu chiều nay, người hâm có thể truy cập vào link sau: https://live.90p.tv/5e3f30cc379917002d02b692.html?fbclid=IwAR3o1BtYN2K8SE60wIW6-MZvTwhCc6W1mIudcm0-7gwTgkwa99etGI9JeIk

Chiều nay sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng của bảng A giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Hàn Quốc. Trên thực tế, đây là trận đấu khá khó khăn với Việt Nam, bởi Hàn Quốc chiếm quá nhiều ưu thế. Hàn Quốc không chỉ là đội top đầu châu Á mà còn có hiệu số bàn thắng thua nhiều hơn Việt Nam.

Ngoài ra, trận đấu chiều nay còn có ý nghĩa là cơ sở để xác định cặp đấu ở vòng play-of. Lợi thế thuôc về đội Hàn Quốc. Song ở chiều ngược lại, thầy trò ông Mai Đức Chung buộc phải thắng nếu muốn đoạt ngôi đầu bảng từ tay đối thủ mạnh. Dĩ nhiên, nhiệm vụ này khá khó khăn. Trên mảng xếp hạng FIFA, Hàn Quốc đang đứng thứ 20 trên thế giới, hơn Việt Nam đến 12 bậc.

Tuyển nữ Việt Nam xem Myanmar thi đấu với Hàn Quốc trước đó

Được biết, từ năm 2006 đến nay, tuyển nữ Việt Nam đã 10 lần đối đầu với tuyển nữ Hàn Quốc. Tuy nhiên, tất cả các trận đấu đều thất bại trước Hàn Quốc. Hai lần gần đây nhất, tuyển nữ Việt Nam đều để thua với cách biệt 4 bàn thắng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội trước tuyển nữ Hàn Quốc. Bởi trước trận đấu, HLV Colin Bell (HLV trưởng tuyển nữ Hàn Quốc) cho biết, trong trận đấu chiều nay, ông sẽ đưa dàn cầu thủ trẻ vào sân để thử nghiệm. Nếu tận dụng tốt thời cơ thì tuyển nữ Việt Nam có thể có cơ hội ghi bàn thắng. Còn báo chí Hàn Quốc thì dự đoán, trận này họ có thể thắng Việt Nam với tỷ số 2 – 0.

Trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn chia sẻ rằng: “Chúng tôi đã đánh bại Myanmar khá khó khăn. Chúng tôi phải xem xét đối thủ đó là ai. Hàn Quốc là một đội bóng mạnh. Chúng tôi không ám nói mình sẽ thắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Tuyển nữ Việt Nam dự khán trận đấu giữa Hàn Quốc và Myanmar

Nga Đỗ (t/h)