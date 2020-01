Lộ ảnh Hoàng Thùy Linh và Gil Lê vô tư hẹn hò, tin đồn yêu nhau là có thật?

Trong thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục tìm ra những bằng chứng cho thấy Hoàng Thùy Linh và Gil Lê đang hẹn hò với nhau. Dù bị vướng tin đồn nhưng cả hai người vẫn luôn giữ im lặng, tuy cùng xuất hiện trong các sự kiện, chương trình nhưng thường hạn chế thân mật.

Những ngày vừa qua, người hâm mộ của cặp đôi lại liên tục xôn xao khi họ phát hiện những bức ảnh hai người sánh đôi, hẹn hò bên nhau. Không đeo khẩu trang che mặt hay chọn các quán xã vắng người, Gil Lê và Hoàng Thủy Linh rất thoải mái, công khai xuất hiện bên nhau tại một quán cafe khá đông người. Cả hai đã tận hưởng những giờ phút thân mật bên nhau và cùng ăn uống, ngắm nhìn đường phố.

Cả hai bị bắt gặp hẹn hò tại một quán cafe ở trung tâm TP.HCM. Cả hai chọn một góc khá riêng tư để cùng nhau hẹn hò, không ngại ánh nhìn tò mò của người hâm mộ. Gil Lê tỏ ra khá quan tâm và thân mật với "người tình tin đồn".

Trước đó, cả hai từng dính nghi vấn hẹn hò khi sánh đôi xuất hiện tại lễ cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng tại Phú Quốc. Không lâu sau đó, vào ngày 1/1 vừa qua, hai người lại khiến người hâm mộ chú ý khi cùng tham dự một sự kiện. Tuy nhiên, hai người lại chọn tới sự kiện vào hai thời điểm khác nhau, không ngồi cạnh hay sánh đôi trong bất kì khoảnh khắc nào.

Dù vậy, một số người tinh ý vẫn phát hiện ra cả hai dù không ngồi cạnh nhau nhưng lại... "lén" đeo nhẫn đôi để khẳng định chủ quyền. Điều này dường như ngầm xác minh mối quan hệ của cặp đổi rất bền chặt, chỉ là không đứng cạnh nhau như người hâm mộ vẫn đang mong mỏi.

Những động thái gần đây của Hoàng Thùy Linh và Gil Lê càng khiến người hâm mộ tin tưởng vào tin đồn hẹn hò giữa hai người, và đang mong chờ ngày cả hai công khai để được chúc phúc cặp đôi đẹp của giới showbiz Việt.

MV Duyên âm của Hoàng Thùy Linh rất được yêu thích trong thời gian gần đây.

Chi Nguyễn (t/h)