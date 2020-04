Lộ ảnh Jack thân mật bên Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ', tình ý đặc biệt hay nhá hàng comeback đây

Mới đây, người hâm mộ của Jack vô cùng xôn xao trước những bức ảnh khá thân mật của nam ca sĩ với diễn viên Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ'. Trong bức ảnh gần đây nhất, Jack xuất hiện trong một bộ trang phục khá thoải mái, ôm guitar nằm dài trên ghế sofa. Đáng chú ý, sát cánh bên Jack là diễn viên Thúy Ngân đang thoải mái ăn trái cây. Trông cả hai đều khá thoải mái, thư giãn bên nhau trong không gian khá giống phòng khách.

Hình ảnh này khiến fandom Đóm (cộng đồng người hâm mộ Jack) vô cùng thích thú, nhiều người đoán già đoán non rằng đây có thể là hậu trường ghi hình một chương trình hay sản phẩm nào đó. Tuy nhiên, không mấy chương trình lại ghi hình trong căn phòng kín và thiếu sáng như vậy, nên người hâm mộ cho rằng 99% đây là ảnh cắt từ MV ca nhạc mới rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Jack và Thúy Ngân bị lộ ảnh xuất hiện với nhau. Người hâm mộ đã chú ý rằng ít nhất 2-3 lần cả hai cùng trùng hợp xuất hiện tại một địa điểm và checkin, thậm chí có lúc còn ngồi chung 1 khung hình trong bức ảnh sau đó.

Khi những bức ảnh trên xuất hiện, nhiều người đã cho rằng hẳn Thúy Ngân sẽ xuất hiện trong MV comeback của Jack hậu ồn ào với K-ICM và công ty quản lý cũ ICM. Tuy nhiên, khi MV 'Là 1 Thằng Con Trai' lên sóng, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi Trà Long (diễn viên Đỗ Khánh Vân phim 'Mắt biếc') mới là nàng thơ của Jack lần này. Do đó, những giả thiết về màn hợp tác giữa Jack và Thúy Ngân tạm lắng xuống.

Tuy nhiên, với việc tiếp tục bị lộ ảnh hậu trường như trên, Jack và Thúy Ngân tiếp tục khiến người hâm mộ và khán giả đứng ngồi không yên. Chưa rõ những gần gặp gỡ của Jack và Thúy Ngân là phục vụ cho mục đích gì, và liệu một sản phẩm âm nhạc mà cả 2 xuất hiện cùng nhau có được ra lò trong tương lai?

Chi Nguyễn (t/h)