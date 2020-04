Lộ clip Trúc Anh ngã xe ở hậu trường Mắt Biếc, cư dân mạng đùa là lí do từ chối 'thầy Ngạn'

Ra mắt vào năm 2019, chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, phim điện ảnh ' Mắt Biếc ' đã thu hút đông đảo sự chú ý của công chúng. Với sự đầu tư chỉn chu, bối cảnh năm xưa đầy hoài niệm cùng lối diễn xuất tài tình của dàn diễn viên trẻ, bộ phim đã chiếm được nhiều cảm tình của người hâm mộ. Nếu đã từng xem phim hoặc yêu thích truyện 'Mắt Biếc', khán giả không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình dang dở, day dứt của Hà Lan (Trúc Anh) và Ngạn (Trần Nghĩa).

Sau khoảng nửa năm công chiếu, đoạn clip hậu trường của bộ phim bất ngờ được chia sẻ. Trong clip, khi Ngạn đang đèo xe đạp chạy song song với Dũng (Trần Phong), Trúc Anh không may bị mất thăng bằng và té lăn xuống mặt đường. Khoảnh khắc cô gái nhỏ mong manh gặp sự cố khiến những người trong ekip không khỏi lo lắng. Dù vậy, Trúc Anh đã nhanh chóng bình tĩnh, đứng dậy trấn an tất cả mọi người tiếp tục cảnh quay.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, khán giả Việt không khỏi tỏ ra xót xa khi thấy cô gái nhỏ trong tà áo trắng té mạnh xuống đường. Dù chỉ là sự cố ngoài ý muốn, tuy nhiên không ít cư dân mạng đùa rằng: 'Đây chính là khoảnh khắc khiến Ngạn mất điểm hoàn toàn trong lòng người đẹp Mắt Biếc'. Để người đẹp ngã một phen đau đớn thế này, chẳng trách Hà Lan lại mê mẩn Dũng Honda... Ngay cả khổ chủ - diễn viên Trúc Anh cũng hào hứng trêu khi xem lại đoạn clip: "Sau cú ngã này mắt em cũng đỡ biếc phần nào".

Chuyển thể từ tác phẩm được yêu thích bậc nhất cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, 'Mắt Biếc' là câu chuyện tình yêu day dứt, lỡ dở của Ngạn và Hà Lan trong suốt hành trình cuộc đời từ làng quê Đo Đo yên bình đến thành thị xô bồ. Dù trong phim, thầy giáo Ngạn và Hà Lan mãi mãi không về bên nhau, khiến nhiều khán giả đau đáu nỗi buồn, rơi nước mắt thương cảm nhưng ở cuộc sống đời thường, cặp diễn viên lại có mối quan hệ khá thân thiết.

