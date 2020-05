Lộ danh tính 4 idol tụ tập ở ổ dịch COVID-19 Itaewon, bất ngờ có cả em út Jungkook (BTS)

Vào đầu tháng 5, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đăng tải thông tin ẩn danh về 2 idol nổi tiếng A và B đã đi bar ở ổ dịch COVID-19 Itaewon, Hàn Quốc vào thời điểm nơi đây đang bùng phát ca dịch mới. Nhiều người hâm mộ đã đoán già đoán non danh tính của những thần tượng này, nhưng không có kết quả.

Đến hôm nay 18/5, tờ Dispatch bất ngờ hé lộ danh tính và tung loạt bằng chứng về 4 idol đã tụ tập ở ổ dịch COVID-19 Itaewon. Các thần tượng được Dispatch chỉ đích danh là những người trong nhóm bạn 97-line đình đám, gồm Jungkook (BTS), Cha Eun Woo (Astro), Jaehyun (NCT) và Mingyu (SEVENTEEN). Đây toàn là những cái tên nổi tiếng nhất nhì nhóm và có lượng người hâm mộ đông đảo.

Theo đó, vào ngày 25/4, khi Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) yêu cầu người dân cẩn thận, nhấm mạnh tầm quan trọng của việc cách ly xã hội, 4 idol trên đã tụ tập tại Itaewon. Được biết, 4 nam thần tượng này đã tới 1 nhà hàng ăn uống, 2 cơ sở giải trí đông đúc. Một nhân chứng cho biết: "Tôi đã có mặt ở cùng địa điểm với những idol này. Tôi đã đi xét nghiệm và nhận kết quả âm tính với Covid-19. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn tự cách ly trong 2 tuần." Được biết, địa điểm mà các idol này ghé thăm đã bị đóng cửa tạm thời thoe lệnh cách ly xã hội do kết hợp giữa bar và club, tuy nhiên không rõ vì sao vẫn hoạt động. Sau đó, cả nhóm đã tới KCDC kiểm tra y tế sau đó, và đều nhận được kết quả âm tính với COVID-19. KCDC khuyên những người đã tới Itaewon trong khoảng thời gian bùng dịch là 24/4-6/5 phải tự cách ly 2 tuần vì thời gian ủ bệnh.

Đáng chú ý, nhẽ ra phải tự cách ly 2 tuần, Cha Eunwoo và Jaehyun vẫn tiếp tục hoạt động bình thường theo lịch trình của công ty. Eunwoo bắt đàu quảng bá comeback với nhóm của mình là Astro của mình từ ngày 7/5, xuất hiện trên nhiều chương trình ở các đài khác nhau vào ngày 8-9/5. Còn Jaehyun vẫn tiếp tục làm MC tại chương trình Inkigayo, xuất hiện trong những tập phát sóng ngày 26/4, 3/5 và 10/5. Jungkook và Mingyu không có lịch trình cụ thể, hiện chưa rõ hoạt động của 2 nam thần tượng này.

Trước đó, cư dân mạng Hàn Quốc đã lan truyền tin đồn và hình ảnh 2 idol A và B chính là Jungkook (BTS) và Cha Eunwoo (ASTRO), tuy nhiên người hâm mộ cho rằng những thông tin trên là do antifan photoshop, sai sự thật. Sau khi danh tính các thần tượng được công khai, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cả 4 idol cũng như công ty quản lý vì hành động vô trách nhiệm. Do các thần tượng idol Kpop vẫn phải hoạt động trong thời gian giãn cách, nhiều khả năng họ đã tiếp xúc với nhiều nhân viên hậu trường, nhân viên trong ekip, có nguy cơ cao làm lây lan virus. Tính đến thời điểm hiện tại, cả 4 công ty quản lý của các nam thần tượng đã lên tiếng xác nhận thông tin và gửi lời xin lỗi tới công chúng.

Chi Nguyễn (t/h)