Lộ diện hình ảnh Vì Văn Toán trong ngày xét xử thứ 2 vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại 

Vì Văn Toán đã được áp giải đến tòa từ rất sớm, so với cách đây 1 tháng, Vì Văn Toán béo hơn và dường như đã nhận thức được lỗi lầm của mình.

Sáng nay, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa lưu động xét xử vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại. Vì Văn Toán và Vương Văn Hùng là hai bị cáo cuối cùng trong số 9 bị cáo bị đưa ra xét hỏi.

Vì bị xét hỏi đầu tiên nên sáng nay, bị cáo Vì Văn Toán được áp giải đến sân vận động TP Điện Biên Phủ từ rất sớm. Bị cáo Toán đến tòa với trang phục màu đen, gương mặt trĩu nặng.

Bị cáo Vì Văn Toán hôm nay

So với phiên tòa diễn ra cách đây đúng 1 tháng, bị cáo Vì Văn Toán có vẻ béo lên và không lo nghĩ quá nhiều. Nếu so sánh với các bị cáo khác thì dung nhan của Toán sau khi bị bắt không khác nhiều so với thời điểm trước khi bị bắt như bị cáo Công hay Thu.

Liên quan đến vụ án này, Vì Văn Toán bị cáo buộc là kẻ chủ mưu. Bị cáo Toán đã cùng với Bùi Văn Công lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh Duyên để ép bà Trần Thị Hiền phải trả số nợ còn lại.

Bị cáo Vì Văn Toán cũng là người chứng kiến toàn bộ hành vi sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên của Bùi Văn Công. Ngoài ra, Toán còn cũng các bị cáo khác mang nữ sinh Duyên đi phi tang ở căn nhà hoang.

Bị cáo Vì Văn Toán trong phiên xử ngày 27/11

Tại phiên xử sáng nay, bị cáo Toán khai rằng, Bùi Văn Công chính là người lên ý tưởng bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Công cũng là người chỉ đạo anh em đi bắt cóc và lên kế hoạch giết khi nạn nhân đã yếu.

Toán khai, ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi, vợ chồng Công đi chơi ở động Ba Thơm về qua nhà Toán chơi vào bảo "giờ anh em bắt cóc Duyên ở trên đấy và đã hiếp". Lúc đấy, bị cáo bảo "sao chúng mày hiếp nó, tao chỉ bắt cóc để ép bà Hiền trả thiền".

Thời điểm này, nữ sinh Duyên đã quá yếu nên nhóm này tụ tập nhau lại để "nghĩ cách". Toán khai, lúc đó Nhiệm nói mang Duyên đi cấp cứu nhưng Công không đồng ý, Công bảo như thế khác gì báo Công an. Bị cáo nói, Toán bị bắt để ép lấy lại tiền thôi, giờ tính thế nào? Toán vừa dứt câu thì Công ra hành động bóp cổ, còn Vương Văn Hùng ra hành động cứ cổ. Thế là Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm khiêng ra khỏi đằng sau nhà Công xử lý.

Hình ảnh 9 bị cáo khi mới bị bắt

Toán cũng khai, khi Công siết cổ nạn nhân bằng côn nhị khúc, bị cáo đứng xa khoảng 5 mét. Giết xong, Công bảo mọi người "chúng mày lau chùi chốn". Lúc này, Lường Văn Lả lấy chậu nước còn Bùi Thị Kim Thu thì tiến hành lau cho nạn nhân. Sau đó, các bị cáo bàn đưa Duyên ra vứt ở khu nhà hoang.

Toán còn khai, Công chính là kẻ chỉ đạo các bị cáo vứt nạn nhân Duyên lên thùng xe. Cuối lời khai của mình, Toán nói: "Việc làm của bị cáo là hoàn toàn sai, gây đau thương cho gia đình bị hại, bị cáo rất ân hận. Song một phần vụ án này là do mẹ Cao Mỹ Duyên mua bán không sòng phẳng. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bị cáo rất ân hận".

Your browser does not support HTML5 video.

Lời khai của Vì Văn Toán tại tòa



Xem thêm:

Thu Nga (t/h)