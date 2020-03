Lộ diện nguồn lây nhiễm COVID-19 chính ở Bệnh viện Bạch Mai: Không phải từ nhân viên y tế

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) TP Hà Nội sáng 30/3, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, tính đến 7h ngày 30/3 đã ghi nhận 26 trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan tới ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trong đó có 2 ca chưa công bố.

Các ca nhiễm tại ổ dịch này được chia thành 3 nhóm: Nhóm 2 nữ điều dưỡng, nhóm bệnh nhân và người nhà nằm ở Khoa Thần kinh và nhóm bệnh nhân liên quan đến công ty Trường Sinh.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung lưu ý, toàn bộ việc lây nhiễm và phát tán bệnh dịch COVID-19 trong Bệnh viện Bạch Mai là thuộc Khoa Dinh dưỡng của bệnh viện, bởi toàn bộ việc giám sát đun nước, đưa nước là đều nằm dưới sự kiểm soát của Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai. Còn công ty Trường Sinh là chỉ công ty cung cấp dịch vụ.

"Sở Y tế và đơn vị quản lý trên địa bàn phải nắm được cho chính xác", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp.



Chủ tịch Hà Nội cho biết, theo báo cáo có 26 ca nhiễm COIVD-19 ở Bệnh viện Bạch Mai nhưng thực tế con số này đã lên hơn 30, hơn 10 ca nữa chuẩn bị công bố.

Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Tiền Phong

Sáng 30/3, báo VTC News dẫn lời TS.BS Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện đã có kết quả xét nghiệm 6.650/7.264 mẫu của y bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân tại bệnh viện.

Đến thời điểm này, ngoài 2 điều dưỡng viên là bệnh nhân số 86 và bệnh nhân số 87, toàn bộ các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Theo số liệu công bố tới thời điểm hiện tại, có 15 nhân viên Công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp nước sôi cho bệnh viện Bạch Mai liên quan đến COVID-19.



Các chuyên gia bước đầu xác định, nguồn lây chính COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai là Công ty Trường Sinh, không phải từ y bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Bạch Mai.

Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai, GS Giáo sư Ngô Quý Châu, thay mặt cán bộ nhân viên bệnh viện cảm ơn TP Hà Nội về sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao. Ảnh: ANTĐ

Trước tình hình số ca bệnh liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai còn có thể gia tăng, 22 giờ đêm 29/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị của Hà Nội ứng phó, kiểm soát sự lây lan dịch COVID-19 từ bệnh viện này

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thành rà soát các trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai để tổ chức cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định.

Đặc biệt, các bệnh viện yêu cầu cán bộ được cử đi học và sinh viên thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Các cơ sở y tế phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin như hẹn khám qua điện thoại, khám bệnh theo giờ để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người. Ngoài ra cần bố trí ghế chờ khám cách nhau tối thiểu 2 m, hướng dẫn, yêu cầu người dân đến khám đeo khẩu trang, rửa/sát trùng tay, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế tối đa tiếp xúc với người xung quanh.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19