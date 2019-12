Lộ diện những hình ảnh siêu sang chảnh của iphone 12 sắp ra mắt, khiến dân tình 'lụi tim'

Theo dự kiến trong năm 2020 này, iPhone 12 sẽ chính thức ra mắt. Và mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện khá nhiều hình ảnh được cho là phiên bản điện thoại tiếp theo của ""nhà Táo khuyết"" khiến dân tình “đứng ngồi không yên”.





Qua những bức ảnh trên mạng, người ta có thể nhìn thấy chiếc điện thoại này có vẻ ngoài khá giống iPhone 11 ra mắt hồi tháng 9 năm nay, gồm 3 cụm camera đặt xếp thành hình vuông, đèn flash gắn kế bên và logo quả táo khuyết đặt ở giữa.

Những hình ảnh leak được cho là của Phone 12 Pro có 5 màu gồm: trắng, đen, hồng, vàng và tím. Mỗi gam màu mang một vẻ đẹp, cuốn hút riêng và nhận được nhiều lời khen ngơi của cư dân mạng.





Những hình ảnh được cho là của chiếc iPhone 12 này thực sự có độ sát thương không hề nhẹ





Trước đó, Hasan Kaymak, một trong những nhà thiết kế concept smartphone hàng đầu thế giới, cũng tung ra bản thiết kế iPhone 12 Pro Max thu hút được rất nhiều sự chú ý. Trong concept, chiếc iPhone này vẫn mang những nét đặc trưng trong thiết kế iPhone thực tế truyền thống. Có một thay đổi dễ thấy ở concept iPhone 12 Pro Max này là việc “tai thỏ” trên mặt trước của iPhone đã hoàn toàn biến mất. Có thông tin năm 2020, Apple sẽ thu nhỏ kích thước của phần “tai thỏ” trên điện thoại của mình mặt lưng.





Cư dân mạng chao đảo trước vẻ đẹp lung linh của phiên bản iPhone mới

Vẫn có cụm camera vuông, tuy nhiên, theo Hasan Kaymak, iPhone 12 Pro Max được bổ sung thêm một ống kính ToF, đồng nghĩa với việc máy sẽ có tới 4 camera ở mặt lưng. Thay vì sườn máy bo cong bán elip như hiện tại trên iPhone thực tế, iPhone 12 Pro Max có sườn máy được thiết kế phẳng.

Theo Bloomberg, một cảm biến ToF có thể giúp iPhone “quét” được không gian phòng, tạo ra một bản đồ 3D chính xác hơn và tận dụng đều đó để áp dụng các trải nghiệm thực tế mô phỏng sâu sắc hơn phiên bản hiện tại rất nhiều. Đồng thời, ToF cũng sẽ giúp người dùng có được những tấm hình chụp chân dung xuất sắc hơn nhờ điện thoại với phần hậu cảnh và chủ thể được tách biệt rõ rệt hơn.





Hình ảnh iPhone 12 đẹp mê hồn - I Hinews