Lỡ lời cãi vợ, anh chồng bị bỏ rơi trên đường cao tốc giữa đêm, phải tự đi bộ suốt 16 km

Trong cuộc sống hôn nhân , cặp vợ chồng nào cũng không tránh khỏi những lúc "cơm không lành, canh không ngọt". Việc cãi vã, xích mích là chuyện thường thấy, tuy nhiên quan trọng là cách cả hai xử lý những bất đồng để gìn gìn hạnh phúc gia đình , giữ cho tình yêu luôn mặn nồng. Dù có thể nào, cách giải quyết mâu thuẫn như cặp vợ chồng này ở Trung Quốc mới đây thật khó có thể chấp nhận được.

Theo thông tin ban đầu, vào 2h30 ngày 7/5 vừa qua, cảnh sát tại quận Thất Tinh Quan, TP. Tất Tiết, Quý Châu bất ngờ nhận được tin báo về một người đàn ông đi bộ trên cao tốc. Người đàn ông này có họ Khương, 38 tuổi, đến từ Trùng Khánh. Anh bị bắt gặp khi đang đi bộ suốt 16 km trên đường cao tốc dành cho ô tô 1 mình, điện thoại thì vỡ nát, không đem theo tiền bạc hay bất cứ thứ gì.

Sau đó, cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường và hỏi chuyện anh Khương. Anh cho hay, nhân ngày lễ Quốc tế Lao động, anh cùng vợ mới cưới đi xe ô tô tới du lịch ở Quý Châu. Cả chuyến đi của vợ chồng son rất vui vẻ hạnh phúc, tuy nhiên đến hôm về anh có uống chút rượu nên để vợ lái. Trên đường, anh và vợ có xích mích nhỏ, cả hai cự cãi căng thẳng trên xe.

Có lẽ vì quá giận chồng, nhân lúc anh Khương đang đi vệ sinh ở trạm nghỉ cao tốc, người vợ đã ôm bụng bầu lái xe chạy thẳng về nhà. Đến khi anh Khương xong xuôi, đi ra ngoài chẳng thấy gì khác ngoài chiếc điện thoại đã vỡ nát của mình nằm chỏng chơ trên mặt đất. Không có tiền, trạm thu phí không có ai, lại không biết nên làm gì, anh chàng đành dở khóc dở cười đi bộ suốt 16 km đường cao tốc để tới trạm thu phí khác.

Biết chuyện, cảnh sát tìm cách giúp anh Khương liên hệ với gia đình. Tuy nhiên, anh Khương lại chẳng nhớ số điện thoại của ai, thế nên cảnh sát đành đưa anh về trụ sở ăn uống, sau đó đưa tới khách sạn thuê phòng. Sau khi biết chuyện, chủ khách sạn đã có động thái bất ngờ khi nhất quyết không thu tiền, cho anh Khương ở lại miễn phí.

Cảnh sát TP Tất Tiết sau cùng đã liên lạc với cảnh sát ở địa phương anh Khương sinh sống, rất may họ đã tìm được gia đình của người đàn ông này. Qua điện thoại, cảnh sát đã phê bình hành động của vợ anh Khương, nói rằng việc bộc phát bỏ rơi chồng ở đường cao tốc có thể gây ra tai nạn khôn lường. Cả anh Khương cùng vợ đều nhận lỗi sau đó, hứa sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau sau khi trở về.

Cảnh sát mua vé tàu cho anh trở về Trùng Khánh, khi về tới nhà, Khương đã gửi trả tiền cho cơ quan chức năng. Trong suốt câu chuyện, dù rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười nhưng Dù phải lang thang giữa đêm trong hoàn cảnh anh Khương vẫn khẳng định mình không hề giận vợ.

Phải nhớ rằng trong hôn nhân , mọi thứ không phải lúc nào cũng màu hồng, vợ chồng có thể xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, khi gặp mâu thuẫn, hãy giải quyết vấn đề bằng những phương thức phù hợp, đừng hành động xốc nổi, bốc đồng nếu không hậu quả có thể rất khó lường, khi đó hối hận cũng không kịp.

Chi Nguyễn (t/h)