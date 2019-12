Lộ mặt kẻ phát tán clip khỏa thân của Văn Mai Hương

Như đã đưa tin trước đó, ngày 28/12, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh sinh hoạt của một cô gái trẻ trong nhà riêng. Trong đó có khá nhiều hình ảnh nhạy cảm khi cô gái này thay đồ, thử quần áo, thậm chí khỏa thân đi lại trong nhà. Đáng chú ý, dựa vào những đặc điểm trên gương mặt và dáng người, cư dân mạng có thể dễ dàng nhận ra cô gái trong clip không ai khác chính là nữ ca sĩ Văn Mai Hương

Thông qua những hình ảnh, góc quay trong clip, dân mạng cho rằng những clip này không phải do tự quay mà là những clip được trích xuất từ camera an ninh đặt tại phòng khách và phòng thay đồ của Văn Mai Hương

Ở góc của những clip cũng hiển thị thời gian là tháng 9 đến 10/2015, chứng tỏ những clip này đã có từ lâu. Thời điểm đó, nữ ca sĩ Văn Mai Hương mới 21 tuổi. Nhiều người cho rằng có kẻ xấu đã hack được bảo mật an ninh của hệ thống camera tại nhà riêng của Văn Mai Hương và lấy được những clip này. Người có thể làm được điều đó dễ dàng nhất không ai khác chính là người thợ lắp camera cho nhà nữ ca sĩ. Tuy nhiên, thông tin này chỉ là đồn đoán và chưa có cơ sở gì để khẳng định.

Ngoài ra, nhiều người còn phát hiện có 3 trong số clip được đăng tải có đề tên HackerPTG. Qua tìm hiểu, đợc biết HackerPTG có kênh riêng trên web đen nổi tiếng. Kênh này chuyên đăng tải những đoạn clip nhạy cảm trích xuất từ camera an ninh nhà riêng.

Hiện chưa rõ HackerPTG thực sự có liên quan như thế nào và nếu có thì mục đích của đối tượng này là gì? Kẻ tung clip không chỉ đăng những hình ảnh Văn Mai Hương trong tình trạng bán khỏa thân mà còn đe dọa mỗi ngày sẽ đăng thêm video mới.

Được biết, đến thời điểm hiện tại phía Văn Mai Hương vẫn chưa lên tiếng về sự việc.

Your browser does not support HTML5 video.

MV: Cầu hôn - Văn Mai Hương

Kiều Đỗ (t/h)