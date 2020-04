Lộ mặt nữ diễn viên 'tiểu tam' Hàn Quốc giật chồng em họ, cắt đứt liên lạc với gia đình

Được biết, nữ diễn viên 'tuesday' này tên Geum Chae Eun, 31 tuổi. Cô là một cái tên khá mờ nhạt, từng tham gia một số phim webdrama như "Top Management" nhưng không mấy nổi tiếng. Khán giả chủ yếu biết đến cô thông qua chương trình "Love Naggers 3" của đài KBS, và vụ lùm xùm ngoại tình của nữ diễn viên đã khiến nhà đài cũng bị ảnh hưởng.

Sau khi bị cư dân mạng phát hiện và lên tiếng chỉ trích, Geum Chae Eun đã khoá tài khoản Instagram cá nhân. Hiện tại, nữ diễn viên tai tiếng này vẫn chưa chính thức lên tiếng, động thái này khiến công chúng càng tỏ ra phẫn nộ, bức xúc hơn.

Theo thông tin ban đầu, Chae Eunlàm người thứ ba chen chân vào cuộc tình của em họ từ khoảng tháng 9/2018. Ban đầu, em họ E cảm thấy thương xót chị mình vì cô có thu nhập bấp bênh dù liên tục tham gia các chương trình truyện hình. Do đó, E đã nhờ chồng bác sĩ (tạm gọi là B) giới thiệu cho Chae Eun một vị trí làm việc ở Bệnh viện mới của B để kiếm thêm thu nhập.

Chi Nguyễn (t/h)