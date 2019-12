Lỗ mũi thiếu nữ 16 tuổi biến dạng sau khi thẩm mỹ tại spa gần nhà

Được biết, cách đây không lâu thiếu nữ 16 tuổi tên P.V. (ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã đến một spa gần nhà trên địa bàn quận 10 để tư vấn nâng mũi. Tại đây, cô gái được tư vấn về phương pháp đặt sóng mũi và đã gật đầu chấp thuận.



Chỉ sau vài ngày nâng mũi, mũi V. bỗng nhiên có tình trạng nhiễm trùng nên đã quay lại spa để xử lý.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày nâng mũi, mũi V. bỗng nhiên có tình trạng nhiễm trùng nên đã quay lại spa để xử lý. Thay vì rút sóng mũi ra ngoài, spa nay lại tiếp tục cắt và khâu lại đầu mũi cho cô gái trẻ.



Sau khi tiếp nhận và kiểm tra, các bác sĩ phát hiện toàn bộ mũi của bệnh nhân đã bị nhiễm trùng, bên trong chứa nhiều mủ, mũi đã bị biến dạng nặng.

Tại bệnh viện, nữ bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành rút sóng mũi, làm sạch khoang mũi và xử lý vết thương nhiễm trùng đầu mũi, tạo hình khuyết hổng cánh mũi và lỗ mũi bên phải.



Hiện tại, vết thương của cô gái trẻ đã ổn định, nhưng hình dáng lỗ mũi chỉ cải thiện đươc tầm 70%. Sau 6 tháng theo dõi, bệnh nhân mới có thể phẫu thuật tạo hình lại mũi".



Qua trường hợp này, BS Đông khuyến cáo, nếu có nhu cầu nâng mũi cần tìm hiểu thật kỹ phương pháp, suy nghĩ thật kỹ trước khi tiến hành để biết được những rủi ro có thể xảy ra, tìm đến những địa chỉ uy tín, có chuyên môn, bác sĩ có kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề.



