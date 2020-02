Lo ngại COVID-19 lây lan, nhiều khả năng các cặp đôi sẽ bị cấm hôn nhau?

Giữa diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều cơ quan y tế trên thế giới có động thái kêu gọi người dân hạn chế các hành động thân mật như nắm tay, ôm, hôn nhau. Các nhà dịch tễ học cho hay, việc hạn chế tiếp xúc thân mật có thể giúp làm chậm sự tiến triển của COVID-19. Các chuyên gia khuyến cáo:"Người Mỹ nên cân nhắc trước khi ôm hoặc đập tay chào hỏi ai đó, và người Pháp, Italy cũng nên hạn chế trao những nụ hôn má truyền thống của mình".

Michael Osterholm, chuyên gia truyền nhiễm ĐH Minnesota, Mỹ nhận định rằng việc hạn chế tiếp xúc cơ thể bằng cách này hay cách khác là một trong số ít những việc mọi người có thể chủ động làm để giảm thiểu rủi ro nhiễm virus corona chủng mới. Chuyên gia này nhận định:"Nếu quốc gia bạn sinh sống đang có dịch virus corona thì đây là một hành động đáng được khuyến khích".

Tại Italy, nơi bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra bùng phát mạnh, người dân đang hưởng ứng những lời kêu gọi này. Trả lời PV, một nhà kinh tế học tại Rome Giorgia Nigri nói:"Người dân bắt đầu đề nghị nhau không hôn lên má thay lời chào hay tạm biệt nữa. Ban đầu tôi thấy hơi lạ và buồn nhưng nghĩ rộng hơn, nhất là giữa bối cảnh hiện nay, điều này là cần thiết". Được biết, hiện một số nhà thờ tại Italy thậm chí đã ngừng việc ban bánh thánh vào miệng các con chiên mà đổi sang đặt bánh vào tay họ. Trong khi đó, những nhà thờ khác đã quyết định hủy bỏ hoàn toàn các nghi thức này. Được biết, trước đó vào năm 1439, Vua Henry VI ra lệnh cấm hôn nhau ở Anh để ngăn chặn sự lây lan bệnh tật trong vương quốc.

Các cơ quan y tế tại các nước như Iran, Singapore, Ấn Độ cũng đã chính thức đưa ra khuyến cáo người dân nên hạn chế ôm, hôn và bắt tay. Tất nhiên, mọi người không cần phải duy trì việc hạn chế này đến hết đời, chỉ cần thực hiện chuẩn chỉ cho đến khi dịch bệnh được dập tắt.

Do vậy, nhiều khả năng các hành động chào hỏi thân mật như ôm, hôn, bắt tay,... sẽ sớm bị hạn chế tại nhiều nước trên thế giới. Những hành động ôm hôn nhau của các cặp đôi tuy lãng mạn, ngọt ngào nhưng lại không phải là việc phù hợp trước tình hình diễn biến phức tạp của virus corona.

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), người dân không nên tiếp xúc thân mật với những người có triệu chứng bệnh, giữ khoảnh cách với nhau ít nhất 1m. Chuyên gia WHO Bruce Aylward được cử đến tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc cũng nhận định các biện pháp chủ động phòng bệnh như giữ khoảng cách tiếp xúc, tự bảo vệ bản thân sẽ làm chậm sự lây lan virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia cũng khuyến nghị khi ho người dân cần lấy tay che miệng sau đó vệ sinh tay, dùng khăn giấy một lần thay vì khăn tay, rửa tay sạch sẽ thường xuyên.

Hiện tại, một số nhà khoa học lo ngại kích thước siêu nhỏ của virus corona có thể khiến chúng dễ dàng xuyên qua các loại khẩu trang thông thường, tăng khả năng lây lan dịch bệnh. Không giống như dịch SARS và MERS trước kia, chúng không gây ra các triệu chứng rõ rệt ngay lập tức, mà có một thời gian dài ủ bệnh, gây khó kiểm soát.

Tính đến hết ngày 26/2, trên toàn thế giới có 81.193 trường hợp nhiễm bệnh, 2.771 ca tử vong do COVID-19. Sau Trung Quốc, hiện Hàn Quốc đang là nước có số lượng người nhiễm đông thứ hai thế giới, với 1.261 ca nhiễm bệnh và 12 ca tử vong. Còn ở Việt Nam có 16 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, hiện đã được chữa khỏi toàn bộ và xuất viện, không có ca tử vong nào.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)